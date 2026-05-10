روزنامه «پیام ما» گزارش داد که رشد قیمت مسکن در پایتخت ایران به‌سرعت ادامه دارد، و اضافه کرد: «در حال حاضر، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است.»

به نوشته این روزنامه، میانگین بهای هر مترمربع مسکن در فروردین و اردیبهشت سال گذشته، بین ۹۵ تا ۱۰۲ میلیون تومان بوده است.

پیام ما افزود این در شرایطی است که بسیاری از مشاوران املاک در تهران می‌گویند که از زمان شروع جنگ تاکنون تقریباً هیچ قرارداد خرید و فروشی ثبت نشده و فعالیت دفاتر املاکی به ثبت یا تمدید قرارداد اجاره مسکن محدود شده است.

این گزارش اشاره می‌کند که رشد کرایه‌خانه آن هم در وضعیت جنگی در حدی بوده است که بسیاری از ساکنان تهران به حومه شهر سرازیر شده‌اند.

این روزنامه در گزارش خودبا اشاره به پایه دستمزد ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران مشمول قانون کار، اضافه کرد که اجاره‌خانه در اغلب محلات جنوبی تهران، تقریباً تمام دستمزد کارگران را می‌بلعد.

بر اساس این گزارش، کارگران برای اجاره‌نشینی در تهران زیر فشار سنگینی قرار گرفته‌اند؛ آن هم در شرایطی که هنوز فصل جابه‌جایی اجاره‌نشین‌ها شروع نشده و بازار با انبوه تقاضا مواجه نیست.

پیام ما پس از اشاره به پیامدهای بمباران فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، و واحدهای یوتیلیتی پتروشیمی ماهشهر و عسلویه، به نقل ازایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، نوشت که بهای لوله پروفیل که تا قبل از جنگ کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان بود، به ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است و قیمت میل‌گرد که کیلویی ۵۶ هزار تومان بود، به ۷۶ هزار تومان رسیده است.

به گفته او، افزایش مداوم بهای مصالح ساختمانی موجب شده است که هزینه ساخت‌وساز مسکن در یک سال اخیر حدود ۵۵ درصد بیشتر شود.