اسرائیل پیش از حمله به جمهوری اسلامی یک پایگاه هوایی محرمانه در عراق ساخته بود
والاستریت ژورنال فاش کرد اسرائیل پیش از آغاز حملات به جمهوری اسلامی، یک پایگاه نظامی در غرب عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی این کشور حمایت کند. در همین حال، یک کارشناس اوسینت، با بررسی تصاویر ماهوارهای محوطهای را شناسایی کرده که یک باند پرواز به طول ۱.۶ کیلومتر در بستر یک دریاچه خشک در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شهرهای نجف و کربلا را نشان میدهد.
باندی که به نظر میرسد تا اواسط ماه مارس به دلیل تجمع آب باران، غیرقابل استفاده شده است.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای پس از جراحت شدید در حملهای هوایی که به کشته شدن همسرش و علی خامنهای انجامید، بیش از دو ماه است در انظار عمومی ظاهر نشده و غیبت او به اختلاف میان حامیان حکومت بر سر مذاکره با آمریکا دامن زده است.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شد، مقامهای جمهوری اسلامی در حالی برای پایان دادن به جنگ به دنبال توافقاند که رهبر جدیدشان آشکارا از انظار عمومی غایب است و درباره مذاکرات نیز سکوت کرده است.
به نوشته این روزنامه، از زمان حمله هوایی ۹ اسفند تاکنون تنها پیامهایی منتسب به خامنهای و تصاویری از او منتشر شده که به نظر میرسد با هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شدهاند؛ از جمله تصویر حساب او در ایکس و بیلبوردهای تبلیغاتی در تهران.
مقامهای جمهوری اسلامی نیز هیچ تصویر تازه یا فایل صوتی از او منتشر نکردهاند و همین موضوع باعث شده برخی شهروندان درباره زنده بودن او پرسشهایی مطرح کنند.
در ادامه این گزارش آمده است غیبت طولانی رهبر جدید جمهوری اسلامی اکنون به مشکلی جدی برای تهران تبدیل شده، زیرا مقامهای حکومت که در جریان جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، اکنون بر سر میزان امتیازدهی به آمریکا برای رسیدن به توافق دچار اختلاف شدهاند.
ایراناینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داد اطلاعات اختصاصی رسیده نشاندهنده اوجگیری بیسابقه تنش میان دولت و فرماندهان نظامی است و مسعود پزشکیان بهشدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، خشمگین است.
ایراناینترنشنال ۱۸ فروردین نیز از تعمیق بیسابقه شکاف در راس هرم قدرت جمهوری اسلامی و تداوم منازعات و رویارویی آشکار پزشکیان با فرماندهان ارشد سپاه خبر داده بود.
آرش عزیزی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ییل، به والاستریت ژورنال گفت حامیان تندروی حکومت از غیبت طولانی خامنهای نگران شدهاند و مشروعیت مذاکرات را زیر سوال میبرند.
او افزود تندروهای جمهوری اسلامی بهویژه از نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در مذاکرات ناراضیاند و او را بیش از حد اهل مصالحه میدانند.
بر اساس این گزارش، برخی حامیان تندروی حکومت در شبکههای اجتماعی از خامنهای خواستهاند دستکم یک پیام صوتی منتشر و از مذاکرات حمایت کند.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی نوشت خامنهای بهدلیل «نگرانیهای امنیتی» در انظار عمومی ظاهر نمیشود، زیرا اسرائیل پیش از آتشبس، شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از پا درآورد و او همچنان در فهرست اهداف اسرائیل قرار دارد.
والاستریت ژورنال همچنین به اظهارات اخیر پزشکیان پرداخت که گفته بود در جلسهای ۲.۵ ساعته با خامنهای شرکت کرده است؛ اظهاراتی که به نوشته این روزنامه، با هدف پاسخ دادن به تردیدها درباره زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، خبر دیدار پزشکیان و خامنهای صحت ندارد و چنین دیداری انجام نشده است.
سعید گلکار، پژوهشگر حوزه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه تنسی، در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت تهران در حال کار روی توافق است و پزشکیان تلاش میکند مخالفان و حامیان حکومت را قانع کند که خامنهای برای امنیت خود پنهان شده، نه اینکه کشته شده باشد.
در بخش پایانی گزارش، به اظهارات مظاهر حسینی، مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی، اشاره شده که برای نخستینبار جزییاتی از جراحتهای خامنهای ارائه داده و گفته بود زانو و کمر و پشت گوش او در حمله آسیب دیدهاند، اما او در سلامت کامل قرار دارد.
با این حال، این روزنامه نوشت این توضیحات نتوانسته تردیدها را از بین ببرد و همچنان این تصور وجود دارد که خامنهای برای ایفای نقشی فعال در اداره روزمره کشور بیش از حد بیمار است.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی در گفتوگویی با خبرگزاری دولت، ایرنا، گفت بر اساس حقوق بینالملل و قوانین دریاها و آبراهها، حق اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای ما وجود دارد و امروز این اعمال حاکمیت صورت گرفته است.
او اضافه کرد: «از این پس کشورهایی که از آمریکا در اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی تبعیت کنند، حتما در عبور از تنگه هرمز با مشکل مواجه میشوند.»
همزمان، عباس ملکی، معاون پیشین وزارت خارجه، در گفتوگویی با بیان اینکه عرض آبهای سرزمینی ایران در تنگه هرمز حدود ۱۵ مایل دریایی است، گفت: «در تنگه هرمز ما حقوقی داریم، اما مالکیت نداریم.»
ملکی اضافه کرد: «طبق حقوق بینالملل دریاها، عبور بیضرر و عبور ترانزیتی برای کشتیها به رسمیت شناخته شده است.»
عضو هیات مذاکرهکننده قطعنامه ۵۹۸، به حضور کشتیهای جمهوری اسلامی در آبهای بینالمللی به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: «اگر کشتی جنگی ایرانی به اقیانوس آرام یا اطلس برود، طبق همین کنوانسیونها کسی نمیتواند به آن تعرض کند.»
اکرمینیا ادامه داد رصد تحولات نظامی و تغییر و تحولات منطقه نشان میدهد «دشمن» همچنان در حال جابجایی تجهیزات و امکانات نظامی است.
او گفت: «اما اینکه مدعی هستند ما خواهان صلح و مذاکره هستند، این یک بعد اعلامی است؛ در سیاستهای کلان خود، آنها به تقویت نظامیشان در منطقه میپردازند.»
با اینحال سخنگوی ارتش اضافه کرد شدت این تقویت نیرو «شاید به اندازه گذشته نباشد.»
او تصریح کرد: «وضعیت آتشبس برای ما وضعیت جنگی است؛ فقط تبادل آتش صورت نمیگیرد.»
یکشنبهشب، تمام نگاهها به ورزشگاه نیوکمپ خواهد بود؛ بارسلونا در خانه خود از رئال مادرید میزبانی میکند. این بازی سرنوشت قهرمان این فصل لالیگا را تعیین خواهد کرد. بارسلونا اگر در این دیدار شکست نخورد، برای اولین بار در تاریخ، جشن قهرمانی را مستقیماً مقابل رقیب دیرینه برپا میکند.
بارسلونا در حال حاضر ۱۱ امتیاز از رئال مادرید پیش است. تنها چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده و ۱۲ امتیاز ممکن برای کسب کردن وجود دارد.
آمارها نشان میدهند که شانس قهرمانی بارسلونا ۹۹.۸۷ درصد است. در مقابل، رئال مادرید تنها ۰.۱۳ درصد شانس برای رسیدن به جام دارد. بارسلونا حتی با یک تساوی هم قهرمانی خود را قطعی میکند.
هانسی فلیک تلاش میکند به چهارمین مربی تاریخ بارسلونا تبدیل شود که در دو فصل اول حضورش، دو بار پیاپی قهرمان لالیگا شده است.
پیشینه و دیدارهای اخیر
رئال مادرید در بازی رفت موفق شد بارسلونا را ۲ بر ۱ شکست دهد. کیلیان امباپه و جود بلینگام در آن مسابقه برای مادریدیها گلزنی کردند.
با این حال، افت رئال در ادامه فصل باعث شد بارسا صدر جدول را پس بگیرد. بارسلونا در فینال سوپرجام اسپانیا نیز با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.
آن شکست تلخ منجر به اخراج ژابی آلونسو و جایگزینی آلوارو آربلوا در رئال مادرید شد. بارسلونا اکنون این شانس را دارد که با پیروزی در بازی روز یکشنبه، در آمار کلی بردهای رودررو با رئال مادرید برابر شود.
بحران در رختکن مادریدیها و وضعیت ستارگان
شرایط در اردوگاه رئال مادرید در آستانه این دیدار حساس بسیار متلاطم است. رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد که تنشها در رختکن رئال به اوج رسیده و تمرینات این تیم شاهد درگیری فیزیکی شدیدی بوده است.
این ماجرا از برخورد والورده و شوامنی در تمرین روز سهشنبه آغاز شد. تنشها در تمرین روز پنجشنبه به فاجعه ختم شد؛ جایی که شوامنی پس از مشاجره لفظی، به والورده سیلی زد و او را هل داد.
والورده در اثر برخورد با یک میز برای لحظاتی بیهوش شد و به همین دلیل در بازی روز یکشنبه غایب خواهد بود.
وضعیت کیلیان امباپه نیز به شکلی بیسابقه بحرانی است. ابهام در حضور او به دلیل مصدومیت از یک سو و انتشار تصاویر سفر تفریحی او به ایتالیا از سوی دیگر، خشم هواداران را برانگیخته است.
بیش از ۴۰ میلیون نفر با امضای یک کارزار آنلاین خواستار فروش این ستاره فرانسوی شدهاند. بارسلونا نیز لامین یامال را به دلیل مصدومیت همسترینگ تا پایان فصل در اختیار ندارد و حضور رافینیا هم در ترکیب اصلی قطعی نیست.
بازگشت تیبو کورتوا به تمرینات رئال، تنها خبر امیدوارکننده برای مادریدیها در این روزهای سیاه است.
نبردهای سرنوشتساز در زمین
تقابل وینیسیوس جونیور و ژول کونده یکی از جذابترین بخشهای این مسابقه است. وینیسیوس در بازیهای اخیر فرم خوبی داشته و چهار گل به ثمر رسانده است.
نبرد جود بلینگام و پدری نیز در میانه میدان تعیینکننده خواهد بود. بلینگام پس از گذراندن دوران مصدومیت، دوباره به روزهای اوج خود نزدیک شده است و موتور محرک رئال محسوب میشود.
روزنامه کیهان، زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر کشته شده جمهوری اسلامی با انتقاد از نیروی دریایی سپاه، اجازه عبور کشتیها از تنگه هرمز، در شرایطی که هنوز محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا برقرار است را «امتیاز یکطرفه» توصیف کرد.
این روزنامه نوشت: «چرا بعد از شکست اقدامات روز دوشنبه ارتش آمریکا، نیروی دریایی سپاه بیانیه داد که کشتیها میتوانند بیایند عبور کنند. ما حتی نیازهای آنان به سوخت و... را تامین میکنیم!»
کیهان ادامه داد: «چرا وقتی هنوز خط محاصره تجارت دریایی ایران شکسته نشده و ترامپ در روز چهارشنبه بر تداوم جدی آن تأکید هم کرده است ما باید موضعی میگرفتیم که از سوی دشمن، درست یا غلط نشانه دادن یکطرفه امتیاز تلقی شود؟»
شبکه «کان» به نقل از منابع امنیتی گزارش داد حزبالله با نگرانی تحولات دیپلماتیک و فشارهای بینالمللی را دنبال میکند و نگران است توافق احتمالی میان اسرائیل و لبنان به اقدام دولت لبنان علیه این گروه و محدود شدن نفوذش منجر شود.
با وجود این فشارها، حزبالله تأکید کرده حاضر نیست از سلاحهای خود چشمپوشی کند؛ سلاحهایی که آن را پایه قدرت نظامی، راهبردی و سیاسی خود در لبنان میداند.
براساس این گزارش در اسرائیل برآورد میشود موضوع خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای اصلی اختلاف در هر تلاش برای دستیابی به توافق بلندمدت در جبهه شمالی خواهد بود.
پایان این هفته نمایندگان اسرائیل و لبنان برای دور تازهای از مذاکرات در واشینگتن دیدار خواهند کرد. نشستی که قرار است هم به موضوع خلع سلاح حزبالله و هم به ترسیم مرز میان دو کشور بپردازد و احتمالا نمایندگانی از ارتشهای دو طرف نیز در آن حضور خواهند داشت.