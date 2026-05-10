او گفت: «تقریبا مطمين هستم که هسته‌های خفته ایرانی یا نیروهای نیابتی آن‌ها وجود دارند و جام جهانی می‌تواند فرصتی بزرگ برای حمله باشد.»

کریس سوکر، مقام پیشین اف‌بی‌آی و مسئول امنیت المپیک زمستانی ۲۰۰۲ سالت‌لیک‌سیتی، گفت تنش‌های خاورمیانه و حضور تیم‌ها و هواداران کشورهای مختلف، خطر حملات احتمالی را افزایش داده است. او افزود گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله، القاعده و داعش می‌توانند تهدیدی برای این مسابقات باشند.

به گزارش نیویورک‌پست، دولت آمریکا ۶۲۵ میلیون دلار برای تامین امنیت جام جهانی اختصاص داده و نهادهایی مانند اف‌بی‌آی، سرویس مخفی آمریکا و آژانس مدیریت بحران فدرال برای حفاظت از مسابقات هماهنگ شده‌اند.

جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و آمریکا میزبان ۷۸ مسابقه، از جمله دیدار نهایی، خواهد بود.