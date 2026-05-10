گروهی از ایرانیان در تجمع اعتراضی پاریس پرفورمنسی با موضوع انقلاب ملی اجرا کرد
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از ایرانیان مقیم فرانسه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در تجمع اعتراضی پاریس پرفورمنسی با موضوع انقلاب ملی اجرا کردند.
وزارت امور خارجه اردن یکشنبه با انتشار بیانیهای حمله با پهپاد به کویت را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل» و «تجاوز به حاکمیت کویت» دانست.
اردن تاکید کرد در کنار کویت ایستاده است و از هر اقدامی که این کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنانش انجام دهد، حمایت میکند.
بیل راثبرن، مدیر پیشین امنیت المپیک ۱۹۸۴ لسآنجلس و المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا، به نیویورکپست گفت که احتمال میدهد «هستههای خفته» وابسته به جمهوری اسلامی در جریان مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در آمریکا فعال شوند.
او گفت: «تقریبا مطمين هستم که هستههای خفته ایرانی یا نیروهای نیابتی آنها وجود دارند و جام جهانی میتواند فرصتی بزرگ برای حمله باشد.»
کریس سوکر، مقام پیشین افبیآی و مسئول امنیت المپیک زمستانی ۲۰۰۲ سالتلیکسیتی، گفت تنشهای خاورمیانه و حضور تیمها و هواداران کشورهای مختلف، خطر حملات احتمالی را افزایش داده است. او افزود گروههایی مانند حماس، حزبالله، القاعده و داعش میتوانند تهدیدی برای این مسابقات باشند.
به گزارش نیویورکپست، دولت آمریکا ۶۲۵ میلیون دلار برای تامین امنیت جام جهانی اختصاص داده و نهادهایی مانند افبیآی، سرویس مخفی آمریکا و آژانس مدیریت بحران فدرال برای حفاظت از مسابقات هماهنگ شدهاند.
جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ۴۸ تیم در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و آمریکا میزبان ۷۸ مسابقه، از جمله دیدار نهایی، خواهد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی دولت پاکستان نوشت: «پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا درباره جنگ ایران را دریافت کردهایم.»
این مقام که نامش فاش نشده، افزود: «این پاسخ به آمریکا ارسال شده است.»
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام در شبکههای اجتماعی اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جنوب ایران ۶۱ کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدهاند.
چهار کشتی نیز در پی حملات نیروهای آمریکایی از کار افتاده و متوقف شدهاند.
بیش از ۲۰ کشتی جنگی متعلق به ایالات متحده آمریکا در حال اجرای عملیات در این منطقه هستند.