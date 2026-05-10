این تحلیل می‌گوید ساختار رهبری جمهوری اسلامی دچار شکاف میان «واقع‌گرایان» و «افراط‌گرایان» شده و بخش تندرو - متشکل از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای امنیتی - مانع هرگونه توافق یا مصالحه با آمریکا شده است.

به نوشته وای‌نت، این جریان تندرو ویژگی‌هایی شبیه رهبران آلمان نازی در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم از خود نشان می‌دهد؛ از جمله «گسست از واقعیت، باور به معجزه، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت واقعی مردم و آمادگی برای قربانی کردن کشور.»

نویسنده در این یادداشت با استناد به کتاب «هشت روز در ماه مه» نوشته فولکر اولریش، توضیح می‌دهد که حتی در واپسین ساعات حکومت نازی، زمانی که شکست آلمان قطعی شده بود، رهبران این رژیم همچنان مردم را به ادامه جنگ و مقاومت فرا می‌خواندند.

او یادآوری می‌کند در آوریل ۱۹۴۵، هواپیماهای آمریکایی بر فراز مونیخ اعلامیه‌هایی پخش کردند و از مردم خواستند علیه حکومت نازی شورش کنند تا مانع خونریزی بیشتر شوند، اما اکثریت شهروندان سکوت کردند و وارد قیام نشدند.

بر اساس این گزارش، تنها گروه کوچکی از مخالفان ضدنازی تلاش کردند کنترل یک ایستگاه رادیویی را در دست بگیرند و مردم را به شورش دعوت کنند، اما این تلاش شکست خورد و بسیاری از آن‌ها توسط نیروهای اس‌اس کشته شدند.

وای‌نت می‌نویسد حکومت نازی تنها زمانی سقوط کرد که نیروهای ارتش آمریکا بدون مقاومت وارد مونیخ شدند و پس از آن، ناگهان پرچم‌های سفید بر ساختمان‌های شهر ظاهر شد.

این تحلیل همچنین به سخنان توماس مان، نویسنده مشهور آلمانی، اشاره می‌کند که پس از پایان جنگ گفته بود اگر مردم آلمان زودتر علیه نازیسم شورش کرده بودند، می‌توانستند «آزادی و بازگشت به انسانیت» را جشن بگیرند.

نویسنده یادداشت تاکید می‌کند اکثریت آلمانی‌ها در آن زمان اعتماد خود به آدولف هیتلر را از دست داده بودند، اما با وجود این سکوت کردند و علیه حکومت اقدام نکردند.

وای‌نت سپس این تجربه تاریخی را با وضعیت کنونی ایران مقایسه می‌کند و می‌نویسد ترامپ در هفته‌های اخیر پیشنهادهایی «معقول» برای پایان دادن به جنگ به جمهوری اسلامی ارائه کرده، اما جناح‌های تندرو در تهران این پیشنهادها را با تحقیر رد کرده‌اند.

به نوشته این تحلیل، با وجود خسارات سنگین نظامی و اقتصادی، تندروهای جمهوری اسلامی همچنان بر ادامه تقابل تاکید دارند و حاضرند بهای سنگینی را به کشور تحمیل کنند.

پلوکر در پایان هشدار می‌دهد اگر ترامپ تصمیم بگیرد منتظر بماند تا رهبران جمهوری اسلامی خود از «تعصب و افراط‌گرایی» فاصله بگیرند، ممکن است در نهایت دریابد این انتظار بی‌فایده بوده است.

او نتیجه می‌گیرد: «این همان درس سختی است که تاریخ اروپا در ۸۱ سال پیش به ما می‌دهد.»

