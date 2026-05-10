سازمان حقوق بشری هانا نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های خود در اروپا برای «رصد، شناسایی و تعقیب فرامرزی مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و پناهجویان ایرانی» هشدار داد.

هانا نوشت که بر اساس «الگوها و گزارش‌های موجود»، بخشی از مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی، فراتر از وظایف قانونی خود، در ارتباط با نهادهای امنیتی و قضایی ایران، به «جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان سیاسی، شناسایی محل اقامت، دارایی‌ها و روابط خانوادگی آنان، و تسهیل پرونده‌سازی امنیتی، توقیف یا مصادره اموال مخالفان» اقدام می‌کنند.

این سازمان حقوق بشری به نقض دو ماده کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود که اقدامات جمهوری اسلامی می‌تواند «مصداق سوءاستفاده از مصونیت دیپلماتیک، نقض اصل حسن نیت و مداخله در امور داخلی دولت‌های اروپایی باشد.»

هانا اضافه کرد که اقدامات جمهوری اسلامی با تعهدات دولت‌های اروپایی در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی، آزادی بیان، امنیت شخصی، حمایت از پناهجویان و حفاظت از داده‌های شخصی در تعارض است.

این سازمان حقوق بشری از دولت‌های اروپایی، نهادهای اتحادیه اروپا و مراجع امنیتی و قضایی کشورهای عضو خواست «هرگونه استفاده از پوشش دیپلماتیک برای رصد، تهدید، جمع‌آوری اطلاعات، پرونده‌سازی یا تسهیل سرکوب فرامرزی مخالفان ایرانی را با محدودیت‌های قانونی، امنیتی و دیپلماتیک مؤثر پاسخ دهند.»