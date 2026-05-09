نشریه فورچون گزارش داد که ذخایر جهانی نفت در پی جنگ ایران «با سرعتی بی‌سابقه در حال کاهش است.»

این نشریه افزود کاهش سریع ذخایر به این معنی است که خطر افزایش شدید قیمت‌ها و کمبودها بیش از پیش نزدیک‌تر می‌شود و دولت‌ها و صنایع را با گزینه‌های کمتری برای کاهش تأثیر از دست دادن بیش از یک میلیارد بشکه عرضه، دو ماه پس از بسته شدن تنگه هرمز، مواجه می‌کند.

فورچون اشاره کرد کاهش شدید ذخایر همچنین به این معنی است که بازار حتی پس از پایان درگیری، برای مدت طولانی‌تری در برابر اختلالات آینده آسیب‌پذیر خواهد ماند.

فورچون با استناد به گزارش بانک سرمایه‌گذاری و شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی» تخمین زد که ذخایر جهانی نفت بین دهم اسفندو پنجم اردیبهشت حدود ۴.۸میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

در این میان، به گفته گروه مالی گلدمن ساکس، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد روند کاهش ذخایر در روزهای اخیر کمی کند شده است، که به تقاضای ضعیف‌تر از سوی چین، بزرگترین واردکننده نفت جهان، مرتبط است.

این موضوع باعث می‌شود نفت بیشتری برای سایر خریداران در دسترس باشد.

با این حال، گلدمن ساکس اعلام کرد که ذخایر نفت قابل مشاهده جهانی در حال حاضر، نزدیک به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ است.

در همین ارتباط، بیشترین نگرانی‌ها مربوط به اندونزی، ویتنام، پاکستان و فیلیپین است که احتمالاً در کمتر از یک ماه به سطح بحرانی می‌رسند.

همچنین ذخایر سوخت جت اروپا با نزدیک شدن به تعطیلات تابستانی به سرعت در حال کاهش است و برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این ذخایر می‌توانند در ماه ژوئن به سطح بحرانی برسند.