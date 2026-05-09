ترامپ: اگر توافق نهایی و امضا نشود، با پروژه «آزادی پلاس» برمیگردیم
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر.»
او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: «بهزودی خواهیم فهمید.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، تصویری از یک جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی این کشور منتشر کرد و اعلام کرد این هواپیما در حریم هوایی خاورمیانه پرواز میکند.
سنتکام شنبه ۱۹ اردیبهشت در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکا در سراسر منطقه همچنان برای انجام ماموریت آماده هستند.»
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر اعلام کرد نیروهای آمریکا دو نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی را در دریای عمان، پیش از رسیدن به بنادر ایران، متوقف کردند.
بنا بر اعلام سنتکام، دو نفتکش خالی «سودا» و «سیاستار۳» پس از نقض محاصره دریایی، با حمله جنگنده اف-۱۸ و شلیک مهمات هدایتشونده به دودکش آنها از کار افتادند.
همزمان، فواد مرادزاده، فرماندار بندر لنگه، اعلام کرد: «در حمله اخیر جنگندههای آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایرانی در نزدیکی بندر خصب در عمان، شش نفر مفقود شدند.»
مرادزاده درباره حملهای که به گفته او پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت رخ داد، گفت: «در این حادثه شش فروند قایق متعلق به اهالی بندر معلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر لنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.»
به دنبال اعلام توقف اجرای این پروژه، حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت «پروژه آزادی» آمریکا به علت «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
نوشآبادی افزود: «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در تنگه هرمز و خلیج فارس، هزینههای غیرقابل تحمل را برای آنان به همراه داشته و به پیچیدهتر شدن ماجرا منجر خواهد شد.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند مقامات تهران گفتهاند در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس ۱۷ اردیبهشت به نقل از شرکت دادههای کشتیرانی «لوییدز لیست اینتلیجنس» گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره اینکه آیا پس از ۱۰ هفته مشخص شده است که کدام یک از طرفهای درگیری، دبستان «شجریه طیبه» در میناب را هدف حمله قرار داده است، گفت: «این موضوع در حال بررسی است و وقتی نتیجه آماده شد، گزارش آن را ارائه خواهیم کرد.»
حمله مورد اشاره در ساعات برگزاری کلاسها و در زمانی انجام شد که دانشآموزان در مدرسه حضور داشتند.
رسانهها در ایران گزارش دادند دستکم ۱۸۰ نفر در این حمله کشته شدهاند که بیشتر آنها دانشآموزان دختر بودهاند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، صراحتا آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله دانستند و آن را «حملهای عمدی به غیرنظامیان و کودکان» و «جنایت جنگی» توصیف کردند.
سیانان به نقل از چند منبع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا گزارش داد مجتبی خامنهای بهدلیل سوختگی شدید در یک سمت بدن که صورت، بازو، بالاتنه و پای او را درگیر کرده، در وضعیتی منزوی تحت درمان است.
طبق این گزارش، مجتبی خامنهای از هیچ ابزار الکترونیکی استفاده نمیکند و فقط بهصورت حضوری یا از طریق پیک با افراد در ارتباط است.
به گفته این منابع، اگرچه مجتبی خامنهای ممکن است در شکلگیری راهبرد جنگ نقش داشته باشد، اما به دلیل در دسترس نبودن او، مقامهای ارشد سپاه پاسداران عملا همراه با محمدباقر قالیباف اداره امور روزمره را در دست دارند و هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد مجتبی دستوری را صادر میکند یا نه.