وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از دیدار مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، خبر داد.

بر اساس این بیانیه، روبیو از «مشارکت قطر در طیف وسیعی از مسایل قدردانی کرد.»

وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به محل این دیدار گفت که این دو همچنین در مورد حمایت ایالات متحده از قطر و اهمیت هماهنگی نزدیک و مداوم برای جلوگیری از تهدیدها و ارتقای ثبات و امنیت در سراسر خاورمیانه گفت‌گو کردند.

پیش‌تر اکسیوس گزارش داده بود که روبیو و استیو ویتکاف، نماینده ویژه کاخ سفید، شنبه در میامی با آل ثانی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق برای پایان دادن به جنگ در ایران دیدار کرده‌اند.