عبدالله امیدوار، برادر او، در تیر ۱۴۰۱ در شیلی درگذشت. نخستین جهانگردان معاصر ایرانی در دهه ۳۰ خورشیدی به این سفر رفتند.

برادران امیدوار در سال ۱۳۳۳ سفر دو دنیای خود را آغاز کردند. آنها در این سفر ۱۰ ساله که ابتدا با موتور شروع شد، از بکرترین مناطق جهان آن سال‌ها عبور کردند.

دستاورد سفر این دو نفر ، پژوهشی دقیق و پرخطر از زندگی، آیین‌ها و باورهای مردمان سرزمین‌هایی بود که کمتر اطلاعاتی درباره جزئیات زندگی آنها در سال‌های دهه ۳۰ و ۴۰ شمسی در ایران و جهان وجود داشت.

این دو با یک دوربین و دو موتورسیکلت «ماچلس» که به گفته عیسی امیدوار «قوی‌ترین و محکم‌ترین موتورهای آن زمان بودند» راهی سفری به دور دنیا شدند.

هفت سال بعد شرکت «سیتروئن» یک خودرو به آنها هدیه داد و سه سال پایانی سفر آنها با این خودرو ادامه پیدا کرد.

در دهه ۸۰ در زیرزمین کاخ سفید سعدآباد (موزه هنرهای ملل) موزه دائمی یادگارهای این جهانگردی، برپا شد.