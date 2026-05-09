یک فعال مدنی اهل کازرون به زندان و شلاق محکوم شد
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که مریم دریسی، فعال مدنی اهل کازرون در استان فارس و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دو پرونده جداگانه در مجموع به دو سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
همچنین ههنگاو گزارش داده که دکتر موهبت غفوری، پزشک متخصص اطفال در شهرستان لار در استان فارس، که پیشتر در دیماه سال گذشته بهمدت هشت هفته بازداشت شده و بهصورت موقت آزاد شده بود، روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ مجددا بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، بازداشت مجدد این پزشک در حالی صورت گرفته که پیش از این، اموال وی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی مصادره شده بود.