دفتر نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا خبر داد که جمهوری اسلامی شنبه دور دیگری از حملات به اردوگاه‌های حزب دموکرات کردستان ایران در منطقه بالیسان و نزدیک کویه در اقلیم کردستان عراق انجام داد.

بر اساس بیانیه این نهاد، سپاه پاسداران بامداد شنبه از پهپادهای انتحاری در بالیسان استفاده کرد و پس از آن، حدود ساعت چهار بعدازظهر به وقت محلی، با موشک‌های بالستیک به اردوگاه آزادی حزب دموکرات کردستان ایران در نزدیکی کویه حمله کرد.

در این بیانیه به خسارات جانی و مالی وارد آمده در پی این حملات اشاره نشده است.

در این بیانیه آمده است: «حملات مکرر رژیم به گروه‌های کرد نشان می‌دهد که این رژیم چقدر از اثربخشی داخلی خود احساس خطر می‌کند.»

دفتر نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا نوشت: «این حوادث تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی خود فراتر از برنامه هسته‌ای خود، تهدیدی گسترده‌تر و فوری‌تر برای ثبات منطقه‌ای و جهانی است.»