ههنگاو: در حمله مسلحانه ماموران به روستای پیان در ایذه، ۷ نفر بازداشت و ۳ نفر مجروح شدند
به گزارش ههنگاو، در پی هجوم ماموران لباس شخصی و انتظامی با خودروی مسلح به تیربار به روستای پیان از توابع ایذه در بامداد سهشنبه ۸ اردیبهشت، دستکم هفت شهروند، از جمله یک کودک ۱۵ ساله به نام آراد کوچکی، بازداشت و سه نفر، از جمله یک زن به نام آرزو ململی، مجروح شدند.
طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشتشدگان بهنامهای البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقیزاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبتالله عباسی نیز مجروح شدهاند.
طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جانباخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازههای شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازهها به سرقت برده شد.
ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنهای»، «امنیت» و «دوباره میآییم» و جملات توهینآمیز علیه فواد چوبین کردند.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه اعلام کرد ۱۰ فرد و شرکت، از جمله چند نهاد در چین و هنگکنگ، را به دلیل کمک به تلاشهای نظامی جمهوری اسلامی برای تامین تسلیحات و مواد خام مورد استفاده در ساخت پهپادهای شاهد، تحریم کرده است.
این اقدام چند روز پیش از سفر برنامهریزیشده ترامپ به چین برای دیدار با شی جینپینگ انجام میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد همچنان آماده است علیه پایگاه صنایع نظامی جمهوری اسلامی اقدام اقتصادی انجام دهد تا تهران نتواند ظرفیت تولید خود را بازسازی کند و قدرت خود را فراتر از مرزهایش گسترش دهد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد آماده است علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله خطوط هوایی، حمایت کند اقدام کند و میتواند علیه موسسات مالی خارجی که به تلاشهای حکومت ایران کمک میکنند، از جمله نهادهای مرتبط با پالایشگاههای مستقل موسوم به «تیپات» در چین، تحریمهای ثانویه اعمال کند.
آسوشیتدپرس گزارش داده که لکهای نفتی ظاهرا از بخش غربی جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت خام ایران در خلیج فارس، در حال نشت است. آمی دنیل، مدیرعامل شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد ایآی»، به ایپی گفت که از روز سهشنبه، معادل حدود ۸۰ هزار بشکه نفت از جزیره خارک نشت کرده است.
بر اساس این گزارش، تصاویر ثبتشده در روز جمعه نشان میدهد این لکه حدود ۷۰ کیلومتر مربع را پوشش داده و هنوز مشخص نیست این نشت در نتیجه نقص فنی، حمله هوایی یا عامل دیگری رخ داده باشد.
آمی دنیل گفت که «این، خطر جنگیدن در منطقهای نفتخیز است» و افزود بعید به نظر میرسد در آبهای خلیج فارس که به منطقه فعال جنگی تبدیل شده، عملیات پاکسازی انجام شود.
دنیل افزود: «به نظر میرسد لکه نفتی به سمت جنوبغربی در حال گسترش است و ممکن است طی دو هفته آینده به سواحل امارات، قطر یا عربستان سعودی برسد.»
پنتاگون از اظهار نظر درباره اینکه آیا اخیرا حملاتی به جزیره خارک انجام شده است یا نه، خودداری کرد.
مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنهای، در تجمع شبانه حکومتی، گفت که مجتبی خامنهای در جریان بمباران بیت علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده است.
حسینی گفت: «زمانی که در دفتر بودم، در ۳۰ متری ما بمب خورد که شیرازی [رییس دفتر نظامی علی خامنهای] و دوستانشان پرپر شدند. ۷۰، ۸۰ متری ما جایگاه کار علی خامنهای را زدند که آن اتفاق افتاد.»
او افزود: «مجتبی خامنهای معمولا در جایی بود که در آنجا درس میداد، اما آن روز آنجا نبود. آنجا را با خاک یکسان کردند. منزل مجتبی خامنهای را زدند که همسرش کشته شد. مجتبی خامنهای در بین راه که آمد در پلهها که برود بالا، موشک آنجا خورد و خانم حداد [همسر مجتبی خامنهای] کشته شد. آقای مصباح [داماد علی خامنهای] کشته شد. مجتبی خامنهای در بین راه ضربه موج [انفجار] خورده و افتاده روی زمین.»
مسئول دیدارهای دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، درباره آسیبهای وارد شده به مجتبی خامنهای گفت: «یک خرده کشکک پایش صدمه دیده و یک خرده کمرش. کمرش در این ایام درست شد و کشکک پایش به زودی خوب میشود و در سلامتی کامل است.»
حسینی با اشاره به گزارش نیویورکتایمز درباره وارد شدن آسیب به صورت مجتبی خامنهای، گفت: «یکی از عزیزان در هفته پیش با او دیدار داشت، آن بحث پیشانی که گفتهاند بیخود است. یک ترک کوچک پشت گوشش خورده که آن هم پشت عمامه است و اصلا مشخص نیست و آن هم مداوا شده و در سلامتی کامل به سر میبرد.»
وزارت کشور سوریه اعلام کرد «خردل احمد دیوب»، ژنرال دوران حکومت بشار اسد را به دلیل نقش مستقیم در نقض سازمانیافته حقوق غیرنظامیان، همکاری با جمهوری اسلامی و دست داشتن در حملات شیمیایی در دمشق بازداشت کرده است.
دیوب متهم است که «بر عملیات سرکوب نظارت کرده و در هماهنگی لجستیکی بمباران غوطه شرقی با سلاحهای شیمیایی ممنوعه بینالمللی مشارکت داشته است.»
دیوب که تازهترین مقام بازداشتشده از میان مسئولان دوران اسد در ماههای اخیر است، همچنین به مشارکت در اعدامهای فراقضایی و هماهنگی با جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان، که هر دو از حکومت سرنگونشده حمایت میکردند، متهم شده است.
در تابستان سال ۱۳۹۲، ارتش تحت فرمان اسد متهم شد که با استفاده از سلاحهای شیمیایی، مناطق تحت کنترل شورشیان را هدف قرار داده و بنا بر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و گروههای حقوق بشری، بیش از ۱۴۰۰ مرد، زن و کودک را کشته است.
گزارشهایی از درگیریهای پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز منتشر شده است. همزمان امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی سه نفر زخمی شدند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت درگیریهای پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز از ساعتی پیش آغاز شده است.
ساعاتی بعد، خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، بهنقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی «پس از مدتی تبادل آتش، متوقف شده و فضا آرام است.»
این منبع نظامی که نامش فاش نشده، افزود: «با این حال، اگر مجددا آمریکاییها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمتی ایجاد کنند، مجددا پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد.»
او گفت: «بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیریهایی از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد.»
همزمان گزارشهای مختلفی از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چند شهر از جمله تهران، سیرک و کنارک منتشر شد.
این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت باید جمعه پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی صلح به واشینگتن ارائه شود.
او ابراز امیدواری کرد این پاسخ «جدی» باشد و بتواند مسیر ورود به یک فرآیند مذاکراتی واقعی را باز کند.
امارات متحده عربی جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد به یک حمله جدید موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داده است؛ حملهای که ساعاتی پس از اعلام تبادل آتش میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز رخ داد و آتشبس شکننده یکماهه را با چالش تازهای روبهرو کرد.
وزارت دفاع امارات نیز گفت سامانههای پدافندی این کشور دو موشک بالستیک و سه پهپاد شلیکشده از سوی ایران را رهگیری کردند.
در این حمله سه نفر زخمی شدند، اما مشخص نیست همه اهداف بهطور کامل منهدم شده باشند. مقامها از شهروندان خواستند از محل سقوط احتمالی بقایا دوری کنند.
در همین حال، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به سه ناو نیروی دریایی خود در تنگه هرمز را دفع کرده و تاسیسات نظامی ایران را که در این حملات نقش داشتهاند، هدف قرار داده است. بهگفته مقامهای آمریکایی، هیچیک از کشتیهای این کشور آسیب ندیدهاند.
واشینگتن همچنین اعلام کرد نیروهایش دو نفتکش ایرانی دیگر را که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی آمریکا بودند، هدف قرار داده و از کار انداختهاند. آمریکا با هدف جلوگیری از تردد نفتکشهای ایرانی، بندرهای این کشور را تحت محاصره قرار داده است.
همزمان، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد جمهوری اسلامی با ایجاد نهادی برای کنترل عبور کشتیها در تنگه هرمز، در پی تثبیت نقش خود در مدیریت این آبراه است؛ اقدامی که نگرانیهای تازهای درباره آزادی کشتیرانی ایجاد کرده است.
در حال حاضر صدها کشتی تجاری در خلیج فارس متوقف شدهاند و امکان گذر از تنگه هرمز و ورود به آبهای آزاد را ندارند.