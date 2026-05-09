طبق این گزارش، تاکنون هویت هفت تن از بازداشت‌شدگان به‌نام‌های البرز رمضانی، آراد کوچکی ۱۵ ساله، سامان تقی‌زاده، فرداد رحمانی، عسکر بداغی، حمزه رمضانی و محمد سلحشور احراز شده است.همچنین آرزو ململی بر اثر اصابت گلوله، کرامت کوچکی در پی اصابت اسلحه به ناحیه سر و هیبت‌الله عباسی نیز مجروح شده‌اند.

طبق پستی که در حساب کاربری فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، کودک جان‌باخته در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، منتشر شده است، در پی هجوم این ماموران تعدادی از مغازه‌های شهروندان ساکن روستا تخریب و اموال داخل این مغازه‌ها به سرقت برده شد.

ماموران همچنین اقدام به تخریب عکس آرتین رحمانی و نوشتن شعارهای حکومتی از جمله «لبیک یا خامنه‌ای»، «امنیت» و «دوباره می‌آییم» و جملات توهین‌آمیز علیه فواد چوبین کردند.