سایت مارتایم که اخبار مربوط به حوادث دریایی، امنیت کشتیرانی یا نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس را پوشش می‌دهد، نوشت در تصاویری که شنبه توسط ماهواره«سنتینل-۲» گرفته شده است، به نظر می‌رسد نفتکش «سودا» با پرچم جمهوری اسلامی آسیب دیده و در حال سوختن است، اما هنوز در فاصله حدود ۱۱.۵ مایل دریایی (بیش از ۲۱ کیلومتری) جنوب شرقی دماغه بندر جاسک شناور است.

مارتایم اشاره کرد که موقعیت جغرافیایی این نفتکش در فاصله ۴.۵ مایل دریایی (۸.۳ کیلومتری)جنوب پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در جاسک است که در ژانویه سال گذشته میلادی افتتاح شد و محل استقرار ستاد منطقه دوم دریایی این نیرو است.

این سایت افزود از تصاویر روز شنبه، دود از عقب نفتکش به هوا برمی‌خیزد و با پذیرش محدودیت‌های تصاویر با وضوح پایین موجود، به نظر نمی‌رسد که در حال غرق شدن باشد.

با این همه، به نوشته مارتایم، گرمای آتش به اندازه‌ای شدید است که به صورت یک نقطه داغ در تصویربرداری مادون قرمز ناسا ظاهر می‌شود.

بر اساس این گزارش، در فاصله حدود ۱.۶ مایل دریایی (حدود سه کیلومتری) شمال غربی نفتکش سودا، یک کشتی بزرگ‌تر، به طول ۳۱۲متر و احتمالاً یک نفتکش، وجود دارد که به نظر می‌رسد آن هم دچار مشکل شده است.

مارتایم با استناد به «تصاویر با وضوح پایین»، نوشت این نفتکش مقدار کمی دود منتشر می‌کند یا از نشتی در عقب رنج می‌برد.

این سایت اشاره کرد که در همان منطقه خلیج جاسک، دو کشتی دیگر (احتمالاً نفتکش) در حال حرکت هستند که یکی از آنها دود کمی منتشر می‌کند و نشت نفت بیشتری دارد و دیگری ظاهراً در وضعیت اضطراری نیست.

مارتایم نوشت هیچ شناور نجات قابل مشاهده‌ای برای کمک به هیچ یک از تانکرها وجود ندارد.