روزنامه واشینگتن پست در گزارشی نوشت بانک فدرال رزرو دالاس پیش‌بینی می‌کند که اگر تنگه تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی بسته بماند، هزینه هر بشکه نفت خام می‌تواند به ۱۶۷ دلار برسد.

این روزنامه اشاره کرد که این پیش‌بینی ممکن است «محافظه‌کارانه باشد» ‌و افزود بانک‌های بزرگ، از جمله مک‌کواری، هشدار می‌دهند که قیمت‌های لحظه‌ای نفت خام ممکن است تا اوایل تابستان به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.

به نوشته واشینگتن پست، بر اساس شوک‌های گذشته انرژی، این بدان معنا است که قیمت بنزین در ایالات متحده می‌تواند به هفت دلار در هر گالن برسد، و این قیمت، برای ایجاد رکود جهانی کافی است.

این در شرایطی است که به نوشته این روزنامه، ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز جهان همچنان در پشت تنگه هرمز محبوس است، در آسیا، مدارس در حال تعطیلی هستند، در اروپا، پروازها لغو شده‌اند و در ایالات متحده، این مشکل عمدتاً در پمپ بنزین‌ها احساس می‌شود.

در این میان، لارس لیسدال، یکی از شرکای شرکت مشاوره و تحقیقاتی ریستاد انرژی مستقر در اسلو، گفت: «بازار می‌گوید که این مشکل ظرف یک ماه حل خواهد شد، که من باور ندارم.»

او گفت حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، احتمالاً قیمت نفت تا سال آینده، شاید بیشتر، بالا خواهد ماند، و تعمیر پالایشگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده سال‌ها طول خواهد کشید.