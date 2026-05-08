تیم ملی جوانان ایران قهرمان وزنهبرداری جهان شد
تیم ملی ایران، با ۶ طلا، ۷ نقره و یک برنز در بخش امتیازی و مدالی قهرمان مسابقات جوانان جهان در اسماعیلیه مصر شد.
ابوالفضل زارع، ۳ طلا، حمیدرضا محمدیتنها، ۳ طلا، فرهاد قلیزاده، ۳ نقره، حمیدرضا زارعی، یک نقره و یک برنز و طاها نعمتیمقدم، ۳ نقره بدست آوردند.
فدریکو والورده، هافبک اروگوئهای رئال مادرید، پس از درگیری لفظی با اورلین شوامنی، همتیمی فرانسوی خود، دچار آسیبدیدگی از ناحیه سر شد و به بیمارستان منتقل شد. او با رد گزارشها درباره درگیری فیزیکی میان دو بازیکن گفت جراحتش زمانی ایجاد شد که «به صورت تصادفی به میز برخورد کرد.»
والورده اعلام کرد در جریان مشاجره با شوامنی، دچار «بریدگی کوچکی در پیشانی» شده که نیاز به مراجعه به بیمارستان داشته است.
این اتفاق سه روز پیش از دیدار حساس الکلاسیکو رخ داد؛ مسابقهای که در صورت عدم پیروزی رئال، بارسلونا قهرمان لالیگا خواهد شد.
والورده در بیانیهای در اینستاگرام نوشت: «در هیچ لحظهای همتیمیام مرا نزد و من هم او را نزدم. میدانم شاید باور درگیری فیزیکی برای مردم آسانتر باشد، اما چنین اتفاقی رخ نداد.»
او نوشت: «ناامیدی از شرایط تیم و فشاری که در پایان فصل تحمل میکنیم باعث شد با یکی از همتیمیها وارد مشاجره شوم. بابت این اتفاق متاسفم، چون رئال مادرید یکی از مهمترین بخشهای زندگی من است.»
والورده همچنین تایید کرد که او و شوامنی روز چهارشنبه نیز مشاجره دیگری داشتهاند و گفت: «در هر رختکن طبیعی چنین اتفاقاتی رخ میدهد و معمولا در داخل تیم حلوفصل میشود، بدون آنکه علنی شود.»
رسانههای اسپانیا گزارش دادند فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید، پنجشنبه شب جلسه اضطراری با مدیران باشگاه، آلوارو آربلوا، سرمربی تیم، و دنی کارواخال، کاپیتان رئال، برگزار کرده است.
رئال مادرید در فصل جاری نتایج ضعیفی گرفته و با چهار بازی باقیمانده، ۱۱ امتیاز از بارسلونا عقب است. این تیم همچنین در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف شد.
در روزهای اخیر گزارشهایی درباره اختلافهای دیگر در رختکن رئال مادرید نیز منتشر شده است. آلوارو کارراس، مدافع اسپانیایی تیم، نیز گزارشها درباره درگیری با آنتونیو رودیگر را رد کرد و گفت رابطه خوبی با تمام بازیکنان دارد.
همزمان، برخی هواداران رئال مادرید نیز از کیلیان امباپه انتقاد کردهاند؛ زیرا او بخشی از دوران ریکاوری خود را همراه با دوستدخترش در ساردینیا گذرانده است.
رسانههای ایران گزارش دادند دو ملیپوش تیم ملی بوکس جوانان ایران شامگاه پنجشنبه در محوطه مجموعه ورزشی انقلاب هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفتند و مجروح شدند. به نوشته رسانههای ایران، مهاجمان «در شرایط عادی نبودند و ظاهرا تحت تاثیر مشروبات الکلی قرار داشتند.»
رضا مهدیپور، سرمربی تیم ملی بوکس جوانان، به تسنیم گفت: «ملیپوشان پس از تمرین اطراف خوابگاه نشسته بودند که چند نفر به سمت آنها آمدند. آنها از بازیکنان پرسیدند آیا عضو تیم ملی هستند و پس از پاسخ مثبت، شروع به توهین کردند و سپس با چاقو به آنها حمله کردند.»
او گفت: «در جریان درگیری، دو ملیپوش از ناحیه دست به صورت سطحی زخمی شدند و بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام شد.»
مهدیپور گفت: «جراحتها جدی نبود و بازیکنان پس از مداوا به اردو بازگشتند. پس از حادثه، ملیپوشان بزرگسال حاضر در اردو دو نفر از مهاجمان را بازداشت و به حراست مجموعه تحویل دادند. یکی از مهاجمان که از چاقو استفاده کرده بود، متواری شده است.»
او اضافه کرد هر دو بوکسور دچار جراحت سطحی شدهاند و احتمالا پس از سه روز و باز شدن پانسمان میتوانند تمرینات خود را از سر بگیرند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، در گفتوگو با سایت فیفا گفت: «بازیکنانم میتوانند در جام جهانی کاری حماسی انجام دهند. این توانایی را دارند و از نظر فنی میتوانند جام جهانی متفاوتی برای ایران رقم بزنند.»
قلعهنویی گفت: «میخواهیم در این جام جهانی خاطرات بزرگی خلق کنیم. با تجربهای که بازیکنان از جامهای جهانی قبلی دارند، آمادهایم برای نخستین بار به مرحله حذفی صعود کنیم.»
او گفت: «تنها دو ماه تا جام جهانی باقی مانده، اما همچنان در شرایط سختی قرار داریم. تنها به حضور در مرحله گروهی راضی نخواهیم بود. میخواهم فوتبال خوبی ارائه دهیم، نه فقط برای گرفتن نتیجه بازی کنیم.»
تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است.
بهدلیل جنگ و انزوای جمهوری اسلامی، تیم ایران نتوانسته بازی تدارکاتی مناسبی برگزار کند و حتی تیمهای آنگولا و مقدونیه هم حاضر به بازی با تیم امیر قلعهنویی نشدند.
در حالی که تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا از برگزاری دیدار تدارکاتی با ایران انصراف دادند، رسانههای ایران اعلام کردند تیم ملی گامبیا به عنوان نخستین حریف دوستانه ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است. دو تیم قرار است ۸ خرداد در آنتالیا به مصاف هم بروند.
تیم ملی ایران پیشتر به دلیل حاضر نشدن تیمهای ملی مقدونیه و آنگولا، در تهران دو دیدار تدارکاتی درونتیمی برگزار کرده بود.
گامبیا در تازهترین ردهبندی فیفا در رتبه ۱۱۶ قرار دارد و نتوانست به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کند.
این در حالی است که تیم ملی ازبکستان پیش از جام جهانی با تیمهای ملی هلند و کانادا دیدار خواهد کرد.
رسانه اکیپ فرانسه گزارش داد در آستانه دیدار حساس رئال مادرید و بارسلونا در الکلاسیکو، تنشها در رختکن رئال مادرید افزایش یافته و در تمرین روز چهارشنبه درگیری فیزیکی میان اورلین شوامنی و فدریکو والورده رخ داده و همچنین برخی هواداران رئال خواستار جدایی امباپه از این تیم هستند.
بر اساس این گزارش، ماجرا از برخورد شدید والورده با شوامنی در تمرین روز سهشنبه آغاز شد. پس از رد و بدل شدن توهین میان دو بازیکن، تنشها در تمرین پنجشنبه شدت گرفت؛ جایی که والورده از دست دادن با شوامنی خودداری کرد و مشاجره میان دو بازیکن بالا گرفت.
گزارشها حاکی است پس از بالا گرفتن درگیری لفظی، شوامنی به والورده سیلی زد و او را هل داد. والورده پس از برخورد با یک میز تعادل خود را از دست داد و برای لحظاتی بیهوش شد.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که رئال مادرید شامگاه یکشنبه، مهمان بارسلونا خواهد بود.
همچنین برخی از هواداران رئال مادرید یک صفحه آنلاین راهاندازی کردهاند که در آن خواستار فروش کیلیان امباپه هستند و کاربران میتوانند این درخواست را امضا کنند. جالبتر اینکه این درخواست تا الان توسط ۳۰ میلیون نفر امضا شده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که انتشار تصاویری از سفر امباپه به همراه دوستدخترش به ایتالیا جنجالساز شده و صدای اعتراض هواداران رئال را برانگیخت.