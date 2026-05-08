بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره درآمد آلاسکا، میانگین قیمت نفت خام «نورث اسلوپ» آلاسکا در ماه آوریل به ۱۱۱ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید؛ رقمی که ۸ دلار و ۷۰ سنت بالاتر از نفت برنت و ۱۳ دلار و ۱۱ سنت بیشتر از شاخص نفتی وستتگزاس اینترمدیت (WTI) است.
اداره درآمد آلاسکا اعلام کرد اختلاف قیمت میان نفت برنت و نفت نورث اسلوپ «بزرگترین شکاف ماهانه از سال ۲۰۰۰ تاکنون» است و «ممکن است بالاترین میزان در تاریخ» باشد.
مقامهای ایالتی علت این جهش را اختلال در بازار نفت حوزه اقیانوس آرام در پی «جنگ ایران» عنوان کردهاند. به گفته اداره درآمد آلاسکا، محدودیت عرضه نفت خاورمیانه و ناامنی مسیرهای حملونقل باعث شده پالایشگاههای آسیایی، بهویژه در چین، ژاپن، هند و کره جنوبی، برای نفتی که از مسیرهای پرریسک عبور نمیکند، بهای بیشتری بپردازند.
در این گزارش آمده است: «ابهام درباره حملونقل و تحویل محمولهها باعث شده پالایشگاهها حاضر باشند برای نفت در دسترس که از مناطق دارای ریسک امنیتی بالا عبور نمیکند، مبلغ بیشتری پرداخت کنند.» مقامهای آلاسکا همچنین نفت تولیدشده در قاره آمریکا را «امنترین گزینه» برای خریداران توصیف کردهاند.
افزایش قیمت نفت آلاسکا میتواند تاثیر قابل توجهی بر بودجه این ایالت بگذارد. برآوردها نشان میدهد هر یک دلار افزایش در میانگین سالانه قیمت نفت نورث اسلوپ حدود ۳۰ میلیون دلار درآمد اضافی برای دولت ایالتی ایجاد میکند.
در حالی که بیش از نیمی از درآمد عمومی آلاسکا اکنون از سرمایهگذاریهای «صندوق دائمی آلاسکا» تامین میشود، نفت همچنان دومین منبع اصلی درآمد دولت ایالتی است و نقش مهمی در تامین هزینههای عمومی دارد.
اداره درآمد آلاسکا پیشتر پیشبینی کرده بود میانگین قیمت نفت در سال مالی جاری - که تا ۳۰ ژوئن ادامه دارد - حدود ۷۵ دلار و ۲۶ سنت باشد. اما تا پنجم مه، این رقم به ۷۵ دلار و ۷۱ سنت رسیده و مقامهای ایالتی میگویند هر روزی که قیمتها بالاتر از این سطح باقی بماند، درآمد بیشتری نصیب ایالت خواهد شد.
سنای آلاسکا نیز برای این درآمد اضافی برنامهریزی کرده است. بر اساس این طرح، نخستین ۹۶ میلیون دلار صرف پرداخت کمکهزینه انرژی و افزایش سود سهام صندوق دائمی سال ۲۰۲۶ خواهد شد. ۱۱۱ میلیون دلار دیگر به مدارس دولتی اختصاص مییابد و درآمدهای فراتر از آن به حساب ذخیره بودجه قانون اساسی ایالت واریز میشود.
با این حال، قانونگذاران آلاسکا انتظار ندارند قیمتهای فعلی پایدار بماند. لایمن هافمن، رییس مشترک کمیته مالی سنای آلاسکا، گفت بودجه پیشنهادی سنا بر پایه نفت ۷۳ دلاری تنظیم شده و همچنان مازاد محدودی خواهد داشت.
او هشدار داد نسخه بودجه مجلس نمایندگان، حتی با نفت ۷۵ دلاری، با کسری نزدیک به ۳۲۰ میلیون دلار روبهرو خواهد شد. در طرح مجلس نمایندگان، سود سهام صندوق دائمی برای هر نفر ۱۵۰۰ دلار تعیین شده، در حالی که پیشنهاد سنا پرداخت ۱۱۵۰ دلار، شامل ۱۵۰ دلار کمکهزینه انرژی، است.