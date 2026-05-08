کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر و رهبر حزب کارگر، شکست را پذیرفت و گفت پیام رأی‌دهندگان را شنیده است، در حالی که نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا، نتایج را «تغییر تاریخی» در سیاست بریتانیا توصیف کرد. حزب کارگر چندین شورا را از دست داد و حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا بیش از ۴۰۰ کرسی تازه به دست آورد.

نایجل فاراژ؛ از حزب استقلال پادشاهی متحد تا اصلاح پادشاهی بریتانیا

نایجل فاراژ، متولد ۱۹۶۴ در فارنبرو، پس از تحصیل در کالج دالیچ به‌جای دانشگاه وارد بازار بورس سیتی لندن شد. مخالفت با پیمان ماستریخت او را در ۱۹۹۲ از حزب محافظه‌کار جدا کرد و در ۱۹۹۳ با حزب استقلال پادشاهی متحد (یوکیپ) وارد سیاست شد.

او از ۱۹۹۹ نماینده پارلمان اروپا از حوزه جنوب شرق انگلستان بود و از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ (با وقفه‌ای کوتاه) رهبری یوکیپ را برعهده داشت، حزبی که بر نگرانی‌های بخشی از طبقه کارگر سفیدپوست درباره مهاجرت سوار شد و در انتخابات محلی ۲۰۱۳ و انتخابات پارلمان اروپا ۲۰۱۴ به موفقیت‌های تاریخی رسید.

فشار ناشی از اوج‌گیری یوکیپ، دیوید کامرون را به وعده همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در مانیفست ۲۰۱۵ کشاند. همه‌پرسی ۲۰۱۶ با ۵۱.۹ درصد رأی به خروج، تاریخ سیاسی بریتانیا را عوض کرد. فاراژ پس از رأی خروج از یوکیپ استعفا کرد و در ۲۰۱۹ حزب برگزیت را راه انداخت.

کاترین آن بلیکلاک از بنیان‌گذاران و نخستین رهبر حزب برگزیت بود اما پس از افشای اظهارات ضداسلامی و نژادپرستانه استعفا کرد و فاراژ برای یک سال رهبری را به دست گرفت. در دوره رهبری ریچارد تایس، نام حزب از «برگزیت» به «حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا» تغییر کرد و فاراژ از ۲۰۲۴ دوباره در رأس حزب قرار گرفت.

در انتخابات عمومی ۲۰۲۴، فاراژ کرسی کلکتون را گرفت و حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا با حدود پنج کرسی پارلمانی اما بیش از چهار میلیون رأی، به سومین حزب پرآرای بریتانیا تبدیل شد. این شکاف میان آرا و کرسی‌ها، محور اصلی حمله فاراژ به نظام اکثریتی فعلی است.

حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا چه می‌خواهد؟

حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا خود را حزبی ضداستقرار معرفی می‌کند که بر کنترل مهاجرت، کاهش مالیات، کوچک‌سازی دولت تمرکز دارد. هدف فاراژ تبدیل این حزب به نیروی اصلی راست سیاسی و در نهایت تصاحب نخست‌وزیری است.

سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی

در مانیفست «قرارداد ما با شما»، مهم‌ترین وعده‌های اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش سقف معافیت مالیاتی درآمد به ۲۰ هزار پوند در سال

حذف مالیات بر ارث برای دارایی‌های زیر دو میلیون پوند

حذف مالیات شرکت برای بیش از ۱.۲ میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسط

افزایش سقف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) به ۱۵۰ هزار پوند

کاهش هزینه‌های دولت از طریق «حذف ولخرجی» و بازتوزیع منابع به خدمات عمومی کلیدی

مهاجرت و هویت

مهاجرت محور اصلی گفتمان حزب اصلاح پادشاهی بریتانیاست. این حزب می‌خواهد مهاجرت «غیرضروری»، که آن را شامل مهاجرت کاری و خانوادگی می‌داند متوقف کند، اقامت دائم (ILR) برای متقاضیان جدید را لغو کند و به‌جای آن ویزاهای پنج‌ساله با شرایط سخت‌تر، حقوق بالاتر و کنترل‌های شدیدتر قرار دهد.

به‌موازات این، حزب خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را برای تسهیل اخراج مهاجران غیرقانونی و توقف قایق‌ها ضروری می‌داند. منتقدان حقوقی هشدار می‌دهند که این طرح‌ها می‌تواند با تعهدات بین‌المللی بریتانیا در تضاد باشد و وضعیت هزاران مهاجر را مبهم کند.

کی‌یر استارمر در مصاحبه‌ای سیاست مهاجرتی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا را «نژادپرستانه» توصیف کرده، با این حال دولت کارگر تحت فشار این حزب به سمت سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر حرکت کرده است. این تاثیرگذاری بر گفتمان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا حتی بدون داشتن قدرت ملی مستقیم است.

هدف بلندمدت؛ جانشینی محافظه‌کاران

هدف بلندمدت فاراژ فراتر از انتخابات محلی است، او می‌خواهد حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا جای محافظه‌کاران را به‌عنوان نیروی اصلی جناح راست بگیرد و اپوزیسیون واقعی در برابر دولت کارگر باشد.

در انتخابات محلی ۲۰۲۵، این حزب با جهشی از صفر به صدها کرسی شورا و تصاحب چندین شورای کلیدی، از جمله کنت و استافوردشایر از محافظه‌کاران و دانکستر و دورهام از حزب کارگر، وارد مرحله جدیدی شد. در ۲۰۲۶، با اضافه شدن شوراهای تازه و عبور تعداد کرسی‌های محلی از ۸۰۰، این حزب دیگر فقط نیروی اعتراضی نیست، بلکه برای نخستین بار مسئولیت مستقیم اداره چندین شهرستان انگلستان را برعهده دارد.

برخی تحلیل‌گران معتقدند اگر روند نظرسنجی‌ها ادامه یابد، حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا می‌تواند در انتخابات عمومی بعدی صدها حوزه را هدف بگیرد، هرچند نظام اکثریتی همچنان بزرگ‌ترین مانع برای تبدیل آرا به کرسی است و در ۲۰۲۴ بیش از چهار میلیون رأی این حزب را تنها به چند کرسی تبدیل کرد.

آزمایشگاه‌های قدرت محلی؛ برنامه ریفرم در شوراها

پیروزی در انتخابات محلی، حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا را برای اولین بار در جایگاه تصمیم‌گیر در سطح محلی قرار داده است. هاورینگ، نیوکاسل-آندر-لایم و شماری دیگر از شوراها اکنون به آزمایشگاه‌های اصلی این حزب تبدیل شده‌اند.

اقداماتی که حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در شوراهای تحت کنترل خود وعده داده یا آغاز کرده شامل موارد زیر است:

لغو برنامه‌های تنوع، برابری و شمول و کاهش واحدهای مرتبط

توقف یا تعلیق پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و دستور کار خالص صفر کربن

ممانعت از اسکان پناه‌جویان در محدوده شورای تحت کنترل

بازگشت کارمندان دولت محلی به کار حضوری و محدود کردن دورکاری

کاهش هزینه‌های اداری از طریق الگوهای ممیزی و «حذف ولخرجی» با الهام از مدل‌های آمریکایی

متخصصان حقوق اداری هشدار می‌دهند که شوراهای محلی در بریتانیا اختیارات محدود دارند و بسیاری از این تصمیمات با چارچوب قانون‌گذاری ملی در وستمینستر در تعارض قرار می‌گیرد، بنابراین این وعده‌ها با چالش‌های حقوقی جدی روبه‌رو خواهند شد.

هاورینگ؛ پرچم لندن برای ریفرم

هاورینگ در شرق لندن اکنون نماد اصلی پیشروی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در پایتخت است. فاراژ پیش از انتخابات گفته بود «هیچ شکی ندارد» که هاورینگ را می‌برد و صبح هشتم مه در بازار رامفورد جشن پیروزی گرفت، این نخستین شورای لندنی است که به کنترل کامل این حزب درآمده است.

طرح «هاورینگ به اسکس»

جنجالی‌ترین طرح حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا در هاورینگ، انتقال این شهرستان از مرزهای لندن بزرگ به استان اسکس است. اندرو روزیندل، نماینده رامفورد که از محافظه‌کاران به حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا پیوسته، می‌گوید ساکنان هاورینگ «هیچ‌وقت خود را از نظر فرهنگی لندنی احساس نکرده‌اند» و باید در همه‌پرسی درباره الحاق به اسکس رأی بدهند.

رفرم استدلال می‌کند این اقدام به هاورینگ خودمختاری بیشتری می‌دهد و آن را از سیاست‌های مرکزی شهر لندن جدا می‌کند، هرچند منتقدان می‌گویند چنین تغییری نیازمند طی یک فرایند پیچیده حقوقی و سیاسی است.

علاوه بر هاورینگ، فاراژ شوراهای بکسلی، بروملی و بارکینگ-اند-دگنهام را نیز در فهرست اهداف لندنی حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا قرار داده است؛ مناطق حاشیه‌ای با ترکیب جمعیتی نزدیک به پایگاه رأی سنتی این حزب.

استارمر در تنگنا و صعود عضویت ریفرم

۱۸ ماه پس از پیروزی بزرگ حزب کارگر در انتخابات عمومی ژوئیه ۲۰۲۴ با ۴۱۲ کرسی، کی‌یر استارمر با جدی‌ترین بحران دوران نخست‌وزیری‌اش روبه‌رو است. گزارش‌ها حاکی است او در کارزار انتخابات محلی ۲۰۲۶ به «نقطه ضعف انتخاباتی» تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان کارگر حضورش را در خط مقدم کمپین محدود کرده‌اند.

در همین حال، عضویت حزب کارگر از اوج بیش از نیم میلیون نفر در دوران کوربین به حدود نصف کاهش یافته، در حالی که حزب اصلاحات پادشاهی بریتانیا ادعا می‌کند با بیش از ۲۰۰ هزار عضو، اکنون از نظر تعداد عضو از حزب کارگر پیشی گرفته و بزرگ‌ترین حزب بریتانیاست.

با وجود فشارهای داخلی برای تغییر رهبری، دفتر نخست‌وزیر تاکید می‌کند استارمر از اختیار پنج‌ساله برخوردار است و قصد کناره‌گیری ندارد؛ موضعی که یادآور ایستادگی تونی بلر در برابر فشارهای مشابه برای اعلام تاریخ خروج است.