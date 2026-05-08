خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران جمعه ۱۸ اردیبهشت نوشت درگیری‌های پراکنده میان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز از ساعتی پیش آغاز شده است.

ساعاتی بعد، خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به‌نقل از یک منبع نظامی نوشت که درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با نیروهای آمریکایی «پس از مدتی تبادل آتش، متوقف شده و فضا آرام است.»

این منبع نظامی که نامش فاش نشده، افزود: «با این حال، اگر مجددا آمریکایی‌ها قصد ورود به خلیج فارس را داشته باشند و یا برای شناورهای ایرانی مزاحمتی ایجاد کنند، مجددا پاسخ قاطع دریافت خواهند کرد.»

او گفت: «بنابراین احتمال ورود مجدد به درگیری‌هایی از این قبیل در این منطقه همچنان وجود دارد.»

هم‌زمان گزارش‌های مختلفی از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در چند شهر از جمله تهران، سیرک و کنارک منتشر شد.

این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت باید جمعه پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی صلح به واشینگتن ارائه شود.

او ابراز امیدواری کرد این پاسخ «جدی» باشد و بتواند مسیر ورود به یک فرآیند مذاکراتی واقعی را باز کند.

امارات متحده عربی جمعه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد به یک حمله جدید موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داده است؛ حمله‌ای که ساعاتی پس از اعلام تبادل آتش میان آمریکا و ایران در تنگه هرمز رخ داد و آتش‌بس شکننده یک‌ماهه را با چالش تازه‌ای روبه‌رو کرد.

وزارت دفاع امارات نیز گفت سامانه‌های پدافندی این کشور دو موشک بالستیک و سه پهپاد شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کردند.

در این حمله سه نفر زخمی شدند، اما مشخص نیست همه اهداف به‌طور کامل منهدم شده باشند. مقام‌ها از شهروندان خواستند از محل سقوط احتمالی بقایا دوری کنند.

در همین حال، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی به سه ناو نیروی دریایی خود در تنگه هرمز را دفع کرده و تاسیسات نظامی ایران را که در این حملات نقش داشته‌اند، هدف قرار داده است. به‌گفته مقام‌های آمریکایی، هیچ‌یک از کشتی‌های این کشور آسیب ندیده‌اند.

واشینگتن همچنین اعلام کرد نیروهایش دو نفت‌کش ایرانی دیگر را که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی آمریکا بودند، هدف قرار داده و از کار انداخته‌اند. آمریکا با هدف جلوگیری از تردد نفت‌کش‌های ایرانی، بندرهای این کشور را تحت محاصره قرار داده است.

هم‌زمان، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با ایجاد نهادی برای کنترل عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز، در پی تثبیت نقش خود در مدیریت این آبراه است؛ اقدامی که نگرانی‌های تازه‌ای درباره آزادی کشتی‌رانی ایجاد کرده است.

در حال حاضر صدها کشتی تجاری در خلیج فارس متوقف شده‌اند و امکان گذر از تنگه هرمز و ورود به آب‌های آزاد را ندارند.