حسینی گفت: «زمانی که در دفتر بودم، در ۳۰ متری ما بمب خورد که شیرازی [رییس دفتر نظامی علی خامنه‌ای] و دوستانشان پرپر شدند. ۷۰، ۸۰ متری ما جایگاه کار علی خامنه‌ای را زدند که آن اتفاق افتاد.»

او افزود: «مجتبی خامنه‌ای معمولا در جایی بود که در آنجا درس می‌داد، اما آن روز آنجا نبود. آنجا را با خاک یکسان کردند. منزل مجتبی خامنه‌ای را زدند که همسرش کشته شد. مجتبی خامنه‌ای در بین راه که آمد در پله‌ها که برود بالا، موشک آنجا خورد و خانم حداد [همسر مجتبی خامنه‌ای] کشته شد. آقای مصباح [داماد علی خامنه‌ای] کشته شد. مجتبی خامنه‌ای در بین راه ضربه موج [انفجار] خورده و افتاده روی زمین.»

مسئول دیدارهای دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی، درباره آسیب‌های وارد شده به مجتبی خامنه‌ای گفت: «یک خرده کشکک پایش صدمه دیده و یک خرده کمرش. کمرش در این ایام درست شد و کشکک پایش به زودی خوب می‌شود و در سلامتی کامل است.»

حسینی با اشاره به گزارش نیویورک‌تایمز درباره وارد شدن آسیب به صورت مجتبی خامنه‌ای، گفت: «یکی از عزیزان در هفته پیش با او دیدار داشت، آن بحث پیشانی که گفته‌اند بی‌خود است. یک ترک کوچک پشت گوشش خورده که آن هم پشت عمامه است و اصلا مشخص نیست و آن هم مداوا شده و در سلامتی کامل به سر می‌برد.»