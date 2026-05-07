نیوت گینگریچ،رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و از چهره‌های جمهوری‌خواه،به شبکه خبری فاکس گفت فشارهای اقتصادی فزاینده، جمهوری اسلامی را به لبه پرتگاه می‌برد.

او اضافه کرد که رژیم ایران ممکن است به زودی امتیازات بزرگی را ارائه دهد.

گینگریچ افزود: «رییس‌جمهور در ابتدا فکر می‌کرد که اگر ما عزم و اراده نشان دهیم، با افراد منطقی سر و کار خواهیم داشت و می‌توانیم به نوعی توافق برسیم - او احتمالاً شش یا هشت هفته پیش فکر می‌کرد که این اتفاق خواهد افتاد. اما در واقع، ما با متعصبان مذهبی سر و کار داریم که هشت سال جنگ با عراق را تحمل کردند و یک میلیون تلفات متحمل شدند و آنها به سادگی در تنگنا قرار گرفته‌اند.»

او تاکید کرد اکنون آن‌چه تغییر کرده، فشار است؛ محاصره و اقدامات مالی که انجام می‌دهیم، فشار فوق‌العاده‌ای را وارد می‌کند، اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج می‌کند و به نظر من، آن را برای رژیم فعلی غیرقابل مدیریت می‌کند.

گینگریچ گفت: «من فکر می‌کنم آنها ممکن است آماده باشند تا امتیازات بسیار بیشتری از آنچه انتظار می‌رفت ارائه دهند، زیرا می‌بینند که در چند هفته آینده، همه چیز از قبل مشخص است.»