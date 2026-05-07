طبق اعلام سنتکام، نیروهای جمهوری اسلامی در حالی این حمله‌ها را با چندین موشک، پهپاد و قایق‌های کوچک انجام دادند که ناوهای یواس‌اس تراکستون، یواس‌اس رافائل پرالتا و یواس‌اس میسون از این گذرگاه بین‌المللی دریایی عبور می‌کردند و هیچ‌یک از تجهیزات یا دارایی‌های آمریکا هدف قرار نگرفت.

سنتکام گفت نیروهای آمریکا ضمن دفع این تهدیدها، تاسیسات نظامی ایران را که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی بودند، از جمله محل‌های پرتاب موشک و پهپاد، مراکز فرماندهی و کنترل و گره‌های اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، هدف قرار دادند.

سنتکام تاکید کرد که به دنبال تشدید تنش نیست، اما همچنان در موقعیت مناسب قرار دارد و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی است.