این روزنامه بهنقل از مقامهای آمریکایی و سعودی نوشت عربستان سعودی و کویت محدودیتهایی را که پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هواییشان اعمال کرده بودند، لغو کردهاند.
بهنوشته این روزنامه این اقدام مانع مهمی را از سر راه تلاش دونالد ترامپ برای عبور کشتیها از این آبراه حیاتی برمیدارد.
مقامهای آمریکایی گفتند دولت ترامپ اکنون بهدنبال ازسرگیری عملیاتی است که هدف آن هدایت کشتیهای تجاری با پشتیبانی دریایی و هوایی بود؛ عملیاتی که این هفته پس از ۳۶ ساعت متوقف شد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، با این حال هنوز مشخص نیست این اقدام چه زمانی از سر گرفته خواهد شد، هرچند مقامهای پنتاگون از یک بازه زمانی در حد همین هفته سخن گفتهاند.
عملیات آمریکا برای باز نگه داشتن تنگه، متکی به ناوگان عظیمی از هواپیماها برای حفاظت از کشتیهای تجاری در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی بود؛ موضوعی که پایگاهها و حریم هوایی عربستان و کویت را برای اجرای این ماموریت حیاتی میکرد.
اما این ماموریت بزرگترین تنش در روابط نظامی عربستان و آمریکا طی سالهای اخیر را رقم زد و موجی از تماسهای تلفنی سطح بالا میان ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، را به دنبال داشت؛ تنشی که خطر فروپاشی توافق امنیتی دیرینه میان واشینگتن و ریاض را افزایش داد.
مقامهای سعودی گفتند عربستان و کویت پس از آن استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی خود را مسدود کردند که مقامهای ارشد آمریکایی حملات جمهوری اسلامی در خلیج فارس در واکنش به عملیات تنگه هرمز را کماهمیت جلوه دادند.
به گفته آنها، عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس همچنین نگران بودند که آمریکا در بحبوحه تشدید درگیریها از آنها محافظت نکند.
مقامهای سعودی گفتند ترامپ شامگاه سهشنبه پس از تماس تلفنی با محمد بن سلمان، «پروژه آزادی» را متوقف کرد؛ تماسی که در آن رهبر عملی عربستان نگرانیهای خود را منتقل و رییسجمهوری آمریکا را از تصمیم ریاض درباره محدودیتهای پایگاهها و حریم هوایی مطلع کرد.
به گفته این مقامها، ترامپ تلاش کرد رهبر سعودی را متقاعد کند از این تصمیم عقبنشینی کند.
پس از ناکامی در ترغیب محمد بن سلمان بود که ترامپ در شبکههای اجتماعی نوشت به درخواست پاکستان و چند کشور دیگر با توقف پروژه آزادی موافقت کرده است.
بهگفته مقامهای آمریکایی و سعودی، دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاهها و حق عبور هوایی در عربستان پس از تماس تلفنی دیگری میان دو رهبر دوباره برقرار شد.
عربستان سعودی و کویت بلافاصله واکنشی به این خبر والاستریت ژورنال نشان ندادند پنتاگون نیز پرسشها را به کاخ سفید ارجاع داد.
کاخ سفید در پاسخ به این روزنامه اعلام کرد آمریکا پیش از آغاز پروژه آزادی، متحدان خلیج فارس را در جریان گذاشته بود، اما به پرسشها درباره گفتوگوهای مربوط به دسترسی به پایگاهها پاسخ نداد.
پیشتر شبکه انبیسی نیوز گزارش داده بودکه عربستان سعودی محدودیتهایی بر دسترسی آمریکا به پایگاهها و حریم هوایی این کشور اعمال کرده است.
مقامهای دفاعی درگیر در این روند گفتند در صورت ازسرگیری پروژه آزادی، کشتیهای تجاری هماهنگشده با آمریکا از مسیر باریکی عبور داده خواهند شد که زیر حفاظت ناوهای جنگی و هواپیماهای آمریکایی از مین پاکسازی شده است.
پس از آغاز اولیه این ماموریت در هفته جاری، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز سهشنبه گفت: «بهعنوان هدیهای مستقیم از سوی ایالات متحده به جهان، ما گنبد قدرتمند سرخ، سفید و آبی را بر فراز تنگه ایجاد کردهایم.»
او افزود: «ناوشکنهای آمریکایی در مواضع خود مستقر هستند و صدها جنگنده، بالگرد، پهپاد و هواپیمای شناسایی از آنها پشتیبانی میکنند تا بهصورت ۲۴ ساعته امنیت کشتیهای تجاری صلحآمیز را تامین کنند.»
جمهوری اسلامی در واکنش به تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، موشکها و پهپادهایی به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد و تنها پایانه فعال صادرات نفت این کشور را هدف قرار داد.
پس از آنکه ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، حملات جمهوری اسلامی به کشتیها و امارات را «مزاحمتهای سطح پایین» توصیف کرد، عربستان نگران شد که آمریکا به حملات بعدی واکنش قاطعی نشان ندهد.
ترامپ و هگست هر دو گفته بودند با وجود این حملات، آتشبس همچنان برقرار است.
در جریان عملیات پروژه آزادی، آمریکا دو کشتی با پرچم این کشور را از خلیج فارس خارج کرد، اما شروع این عملیات در عین حال به درگیریهایی انجامید که طی آن جمهوری اسلامی موشکهای کروز و پهپادهایی را به سمت ناوهای جنگی آمریکا و کشتیهای تجاری شلیک کرد.
آمریکا این حملات را رهگیری و شش قایق تندرو جمهوری اسلامی را غرق کرد، اما تهران موفق شد چند کشتی غیرآمریکایی را هدف قرار دهد.
این نخستین حملات از سوی تهران از زمان اجرایی شدن آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا در ماه گذشته بود.
کشورهای خلیج فارس نگراناند که جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که میتواند بدون دادن هزینهای به آنها حمله کند.
جمهوری اسلامی انجام عملیات علیه امارات را رد کرده، اما هشدار داده اگر هرگونه اقدامی از سوی این کشور علیه تهران انجام شود، با «پاسخی کوبنده» مواجه خواهد شد.