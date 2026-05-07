واشینگتن‌پست چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت گزارش داد که بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، حملات هوایی جمهوری اسلامی در جریان جنگ به دست‌کم ۲۲۸ سازه یا قطعه تجهیزات در پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه آسیب زده یا آنها را نابود کرده است. این اهداف شامل آشیانه‌ها، محل استقرار نیروها، انبارهای سوخت، هواپیماها و تجهیزات کلیدی راداری، ارتباطی و پدافند هوایی بوده‌اند.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تهدید حملات هوایی باعث شد برخی پایگاه‌های آمریکا برای استقرار عادی نیروها ناامن شوند و فرماندهان آمریکا، بخش زیادی از نیروها را از این مناطق خارج کنند.

این گزارش می‌گوید دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای از خاورمیانه در حال حاضر به‌طور غیرمعمولی دشوار است و دو شرکت بزرگ ارائه‌دهنده تصاویر تجاری، به درخواست دولت آمریکا انتشار تصاویر این منطقه را محدود یا به تعویق انداخته‌اند.

با این حال، به نقل از واشینگتن‌پست، رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ به‌طور منظم تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا منتشر کرده‌اند؛ تصاویری که به گفته آن‌ها خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی، شهروندان عادی را به‌دلیل ارسال تصاویر خرابی‌های ناشی از حملات به رسانه‌ها یا منابع خارج از ایران، به جاسوسی متهم و شماری از آنان را بازداشت کرده‌اند.

واشینگتن‌پست با بررسی بیش از ۱۰۰ تصویر منتشرشده و تطبیق آنها با داده‌های مستقل، خسارات در ۱۵ پایگاه نظامی را تایید کرده است.

این تصاویر نشان می‌دهد علاوه بر زیرساخت‌های نظامی، برخی اهداف غیرنظامی‌تر درون پایگاه‌ها مانند محل اقامت نیروها و تاسیسات پشتیبانی نیز آسیب دیده‌اند. همچنین تجهیزات پدافندی، سایت‌های ارتباطی و انبارهای سوخت در چند کشور منطقه هدف قرار گرفته‌اند.

مارک کانسیان، مشاور ارشد در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی و سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، که به درخواست واشینگتن‌پست تصاویر ایرانی را بررسی کرده است، به این رسانه گفت: «حملات ایران دقیق بودند. هیچ گودال تصادفی‌ای که نشان‌دهنده خطا در هدف‌گیری باشد دیده نمی‌شود.»

او تاکید کرد که بخشی از خسارت‌ها ممکن است پس از خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌ها رخ داده باشد و در نتیجه حفاظت از سازه‌ها اهمیت کمتری داشته باشد.

واشینگتن‌پست پیش‌تر فاش کرده بود که روسیه اطلاعات لازم برای هدف‌گیری نیروهای آمریکایی را در اختیار ایران قرار داده است.

کانسیان و دیگر کارشناسانی که با این رسانه گفت‌وگو کرده‌اند، گفته‌اند معتقد نیستند این حملات توانایی ارتش آمریکا را برای ادامه کارزار بمباران در ایران به‌طور چشمگیری محدود کرده باشد.

کانسیان گفت بخشی از خسارت‌ها ممکن است ناشی از تصمیم‌های تاکتیکی یا اقدامات فریبکارانه آمریکا بوده باشد.

به گفته او، نیروهای آمریکایی برای حفظ رهگیرهای ارزشمند ممکن است در مواردی تصمیم بگیرند اگر یک موشک ورودی احتمالا به هدفی کم‌اهمیت اصابت می‌کند، با آن مقابله نکنند.

او همچنین افزود ممکن است فرماندهان آمریکایی کوشیده باشند با طوری نشان دادن بخش‌های تخلیه‌شده پایگاه‌ها که گویی همچنان محل استقرار نیروها هستند، نیروهای ایرانی را گمراه کنند.

ویلیام گودهایند، پژوهشگر پروژه تحقیقاتی متن‌باز «کانتستد گراند» که تصاویر را بررسی کرده، نیز به این روزنامه گفت: «ایرانی‌ها به‌عمد ساختمان‌های محل اقامت را با هدف وارد کردن تلفات گسترده در چندین سایت هدف قرار داده‌اند. فقط تجهیزات، انبارهای سوخت و زیرساخت‌های پایگاه‌های هوایی زیر آتش نبوده‌اند، بلکه اهداف نرم، مانند سالن‌های ورزشی، سالن‌های غذاخوری و محل‌های اقامت نیز هدف قرار گرفته‌اند.»

بخش دیگری از این گزارش به ریشه‌های این آسیب‌پذیری پرداخته و آن را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل، از جمله تاب‌آوری بیشتر نیروهای نظامی حکومت ایران نسبت به برآورد دولت ترامپ، دست‌کم گرفتن توان اطلاعاتی و هدف‌گیری آنها، مصرف گسترده سامانه‌های پدافندی آمریکا و اسرائیل در درگیری‌های پیشین، و سازگار نشدن کافی ارتش آمریکا با تهدید پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه خوانده است.

به گفته آنان، این پهپادها هرچند محموله‌های کوچکی حمل می‌کنند، رهگیری دشوارتری دارند و به‌دلیل دقت بالاتر، تهدیدی جدی‌تر برای نیروهای آمریکایی محسوب می‌شوند. کارشناسان همچنین به کمبود پناهگاه‌های مستحکم و حفاظت ناکافی از نیروها و تجهیزات در برخی پایگاه‌ها اشاره کرده‌اند؛ از جمله در کویت، جایی که شش نظامی آمریکایی در حملات پهپادی جمهوری اسلامی کشته شدند.

واشینگتن‌پست در پایان تاکید می‌کند که فرماندهی مرکزی آمریکا از پاسخ به پرسش‌ها درباره این ارزیابی‌ها خودداری کرده است. در همین حال، برخی مقام‌های آمریکایی گفته‌اند خسارت به پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین گسترده بوده و مقر آن به پایگاه مک‌دیل در فلوریدا منتقل شده است. به گفته مقام‌ها، نیروهای آمریکایی ممکن است دیگر در شمار گسترده به برخی پایگاه‌های منطقه بازنگردند، هرچند تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.