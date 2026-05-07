تسنیم انفجارهای قشم را به امارات متحده عربی نسبت داد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «برخی منابع» انفجارهای اسکله بهمن قشم را ناشی از «اقدام خصمانه دولت امارات» عنوان کرد و نوشت که انفجارهای بندرعباس نیز به «مقابله پدافند با دو ریزپرنده» بوده است.
این رسانه تاکید کرد: «هنوز این موضوع به صورت رسمی تایید و اعلام نشده است. در صورتی که این مساله تایید شود امارات هزینه اقدام خصمانه خود را خواهد پرداخت.»
رسانههای بینالمللی به نقل از دادههای کشتیرانی گزارش دادند که جمهوری اسلامی نهاد جدیدی را برای کنترل کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کرده است؛ هر چند که مقامات تهران میگویند که در حال بررسی توافق صلح با آمریکا هستند.
آسوشیتدپرس پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت بهنقل از شرکت دادههای کشتیرانی«لوییدز لیست اینتلیجنس»گزارش داد که جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی جدید برای تایید عبور و دریافت عوارض از کشتیها در تنگه ایجاد کرده است و این اقدام بر نگرانیها درباره تضعیف آزادی کشتیرانی که تجارت جهانی به آن وابسته است، افزوده است.
بر اساس گزارش لوییدز لیست اینتلیجنس، این نهاد که «سازمان تنگه خلیج فارس» نام دارد، «خود را بهعنوان تنها مرجع معتبر برای صدور مجوز عبور کشتیها در تنگه هرمز» معرفی میکند.
این گزارش میافزاید که این نهاد یک فرم درخواست برای کشتیهایی که قصد عبور دارند ایمیل میکند.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران عملا تنگه هرمز را که گذرگاهی حیاتی برای انتقال نفت، گاز، کود و دیگر محصولات نفتی است، بسته است.
پس از شکست مذاکرات اسلامآباد میان تهران و واشینگتن، آمریکا نیز بندرهای جنوبی ایران را محاصره کرده است. این اختلالات قیمت سوخت را بهشدت افزایش داده و اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.
سازوکار و یک نقشه جدید
پیشتر پرستیوی، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود که تهران یک سازوکار جدید برای مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش این رسانه حکومتی، جمهوری اسلامی به نیروی دریایی آمریکا هشدار داده که از تنگه هرمز دور بماند و همچنین کشتیهای تجاری باید هرگونه عبور را با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هماهنگ کنند.
در همان روز، جمهوری اسلامی نقشه جدیدی ادعایی از این تنگه را منتشر کرد که در آن، منطقه کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز گسترش یافته است.
سیانان نیز پنجشنبه با تایید اینکه تهران مجموعهای از قوانین جدید برای کشتیهای عبوری از تنگه هرمز وضع کرده، نوشت این اقدام نشان میدهد جمهوری اسلامی در برابر هشدارهای آمریکا در حال پیشبرد تلاش برای رسمیسازی کنترل خود بر این آبراه است.
این رسانه به فرم درخواست مجوز از این سازمان تازهتاسیس دست یافته که «اظهارنامه اطلاعات کشتی» نام دارد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، نهاد جدید جمهوری اسلامی، یک مسیر مبهم برای عبور کشتیها در نظر گرفته که آنها را از آبهای شمالی تنگه هرمز و نزدیک ساحل ایران عبور میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، جمهوری اسلامی کنترل میکند کدام کشتیها اجازه عبور دارند و برای برخی از آنها بر محمولهها مالیات اعمال میکند.
نقض حقوق بینالملل
کارشناسان حقوق دریایی معتدند این درخواستهای جمهوری اسلامی برای بررسی یا مالیاتگیری از کشتیها ناقض حقوق بینالملل است و کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها، کشورها را موظف میکند عبور مسالمتآمیز از آبهای سرزمینی خود را مجاز بدانند.
همزمان با این اقدام جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش در خلیج فارس در حال تلاش برای تصویب قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل هستند که اقدام تهران در تنگه هرمز را محکوم کرده و تهدید به تحریم میکند.
پیشتر پیشنویس یک قطعنامه برای بازگشایی تنگه هرمز توسط روسیه و چین وتو شده بود.
نماینده کویت در شورای امنیت گفت پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز بر آزادی ناوبری، امنیت مسیرهای دریایی و احترام به حقوق بینالملل تاکید دارد. او افزود جلوگیری از عبور قانونی پیامدهای جهانی دارد و این متن برای حفظ توازن میان حقوق کشورهای ساحلی و جامعه بینالمللی ارائه شده است.
نماینده کویت در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت حمایت گسترده از پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز بیانگر تعهد مشترک کشورها به آزادی ناوبری، امنیت مسیرهای دریایی و احترام به حقوق بینالملل است. او تاکید کرد این اصول مسئولیتهایی جمعی هستند که مستقیما با حفظ صلح و امنیت بینالمللی ارتباط دارند.
نماینده کویت افزود اهمیت این پیشنویس در تاکید دوباره بر اصل بنیادین نظم بینالمللی است؛ اینکه آبراههای بینالمللی باید باز و امن باقی بمانند و نباید تحت تهدید یا محدودیتهای غیرقانونی قرار گیرند.
او گفت هرگونه تلاش برای جلوگیری از عبور قانونی از تنگه هرمز پیامدهایی فراتر از منطقه دارد و بر چارچوب قواعد حاکم بر ناوبری بینالمللی تاثیر میگذارد. به گفته او، این پیشنویس با هدف تشدید تنشها ارائه نشده، بلکه بر توازن میان حقوق کشورهای ساحلی و حقوق جامعه بینالمللی برای ناوبری ایمن تاکید میکند و هر اقدام تهدیدکننده کشتیرانی را رد میکند.
ونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال از گفتوگو با اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، و اتفاق نظر بر سر مساله هستهای جمهوری اسلامی خبر داد.
او نوشت: «تماس بسیار خوبی با رییس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتوگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و همنظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را میکشد، نمیتواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیونها نفر را از میان ببرد.»
او در ادامه نوشت که همچنان منتظر است اتحادیه اروپا به تعهدات خود در چارچوب توافق تجاری ترنبری عمل کند و هشدار داد در صورت پایبند نماندن اروپا به این توافق، تعرفههای وارداتی علیه این اتحادیه افزایش خواهد یافت.