مهدی حسین‌یزدی، رییس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، در مصاحبه با ایلنا، از کمبود و گرانی کود در کشور خبر داد و اعلام کرد جنگ اخیر، بحران تنگه هرمز، دشواری واردات از چین و هند، و عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش از عوامل اصلی افزایش قیمت کود بوده‌اند.

او گفت: «از طرفی، قیمت دلار و یورو ظرف یک سال اخیر ۲.۵ برابر شده و همین عامل گرانی ۲۰۰ درصدی قیمت کود در کشور است.»

به گفته حسین‌یزدی، واردات کود در سه ماه اخیر متوقف شده و واردکنندگان حتی نتوانسته‌اند محموله‌های خریداری‌شده قبلی را وارد کشور کنند.

او افزود ثبت سفارش جدید نیز انجام نمی‌شود و این وضعیت، تامین کود برای فصل زراعت را با بحران روبه‌رو کرده است.