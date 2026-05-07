واتیکان پنج‌شنبه ۱۷اردیبهشت در بیانیه‌ای پس از نخستین دیدار میان پاپ لئو و یکی از اعضای کابینه ترامپ در نزدیک به یک سال گذشته، اعلام کرد که لئو و روبیو «تعهد مشترک خود را برای تقویت روابط دوجانبه خوب» تجدید کردند.

لئو، نخستین پاپ آمریکایی، پس از آنکه به منتقدی جدی در زمینه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه ضدمهاجرتی دولت ترامپ تبدیل شد، انتقادهای ترامپ را برانگیخت و این انتقادها واکنش منفی رهبران مسیحی از طیف‌های مختلف سیاسی را در پی داشت.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت دیدار روبیو با لئو نشانه‌ای از رابطه‌ای «قوی» میان واتیکان و ایالات متحده است.

بر اساس گزارش رویترز، روبیو به مدت دو ساعت و نیم در واتیکان بود و سپس تحت تدابیر امنیتی شدید، با کاروانی از خودروها محل را ترک کرد.

او همچنین با مقام‌های ارشد واتیکان، از جمله پیترو پارولین، کاردینال ایتالیایی و دیپلمات ارشد واتیکان، دیدار کرد.

سفارت آمریکا در واتیکان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که لئو و روبیو درباره «موضوعات مورد علاقه مشترک در نیم‌کره غربی» گفت‌وگو کرده‌اند.

در بیانیه واتیکان همچنین آمده است که دو طرف درباره وضعیت جهان «تبادل نظر» کرده و درباره «لزوم تلاش خستگی‌ناپذیر در راه صلح» صحبت کرده‌اند.

رویترز نوشت که به نظر می‌رسد این دیدار بیش از زمان برنامه‌ریزی‌شده طول کشید و پاپ با ۴۰ دقیقه تأخیر در دیدار بعدی خود با کارکنان واتیکان حاضر شد و از آن‌ها بابت صبوری‌شان تشکر کرد.

ویدئو واتیکان از آغاز این دیدار پشت درهای بسته نشان می‌داد که لئو با مهمان خود دست می‌دهد و او را به طور رسمی «آقای وزیر» خطاب می‌کند؛ روبیو، که کاتولیک است، در پاسخ گفت: «خیلی خوشحالم که شما را می‌بینم.»

همچنین دیده شد که روبیو یک توپ کوچک کریستالی فوتبال به پاپ هدیه می‌دهد. او با شوخی گفت که می‌داند لئو، که اصالتا اهل شیکاگو است و به عنوان هوادار تیم وایت ساکس شناخته می‌شود، بیشتر «اهل بیسبال» است.

لئو نیز قلم کوچکی ساخته‌شده از چوب درخت زیتون به روبیو هدیه داد و آن را «گیاه صلح» نامید.

روبیو سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید گفته بود انتظار دارد با لئو درباره کوبا و نگرانی‌ها پیرامون آزادی مذهبی در سراسر جهان گفت‌وگو کند.

برایان برچ، سفیر آمریکا در واتیکان نیز سه‌شنبه گفته بود که گفت‌وگوی میان پاپ و روبیو احتمالا «صریح» خواهد بود.

ترامپ در انتقادهای علنی خود از پاپ، دوشنبه گفت که پاپ لئو معتقد است جمهوری اسلامی می‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد و اینکه او با مخالفت با جنگ «جان بسیاری از کاتولیک‌ها را به خطر می‌اندازد.»

پاپ لئو پس از این انتقاد به خبرنگاران گفت که او در حال گسترش پیام مسیحی صلح است. پاپ همچنین قاطعانه این تصور را رد کرد که از سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کند؛ سلاح‌هایی که کلیسای کاتولیک آن‌ها را غیراخلاقی می‌داند.