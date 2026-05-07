جام جهانی ۲۰۲۶؛ زمان اعلام فهرست نهایی بازیکنان مشخص شد
فیفا دستورالعمل رسمی اعلام فهرست بازیکنان را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، مربیان ۴۸ تیم حاضر باید تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ فهرست نهایی خود را مشخص کنند.
این فرایند در دو مرحله انجام میشود. ابتدا فدراسیونها باید فهرستی مقدماتی شامل ۳۵ تا ۵۵ بازیکن، با حضور حداقل ۴ دروازهبان، به فیفا ارائه دهند. این فهرست برای هماهنگیهای داخلی فیفا استفاده میشود.
در مرحله دوم، تیمها موظفاند فهرست نهایی خود را با حضور حداقل ۲۳ و حداکثر ۲۶ بازیکن، شامل حداقل ۳ دروازهبان، تا ۱۲ خرداد ارسال کنند.
طبق قوانین، جایگزینی بازیکنان مصدوم در فهرست نهایی تنها از میان نفرات حاضر در فهرست مقدماتی امکانپذیر خواهد بود.
نشریه فوربز در گزارشی نوشته که در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک به ۸۰ درصد از هتلداران آمریکایی در ۱۱ شهر میزبان مسابقات اعلام کردهاند که آمار رزروها پایینتر از پیشبینیهای اولیه است.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، جام جهانی ۲۰۲۶ را یک مشوق اقتصادی بزرگ برای آمریکا توصیف میکند.
با این حال، در حالی که تنها پنج هفته تا شروع مسابقات باقی مانده است، صنعت هتلداری گزارش میدهد که رزروها در برخی شهرهای میزبان، تفاوتی با یک تابستان عادی ندارد یا حتی از آن کمتر است.
به نوشته فوربز، فعالان این حوزه امیدوارند که با نزدیک شدن به زمان برگزاری مسابقات و داغ شدن تنور رقابتها، موج جدیدی از رزرواسیونهای لحظهآخری وضعیت بازار را تغییر دهد.
حقایق کلیدی از وضعیت بازار
نزدیک به ۸۰ درصد از هتلداران آمریکایی در ۱۱ شهر میزبان جام جهانی اعلام کردهاند که آمار رزروها پایینتر از پیشبینیهای اولیه است.
انجمن هتل و اقامتگاه آمریکا (AHLA) در نظرسنجی اخیر خود اعلام کرد که برخی از اعضا، این تورنمنت را یک «غیررویداد» یا اتفاقی معمولی توصیف کردهاند.
تنها یکچهارم پاسخدهندگان در این نظرسنجی شاهد «رشد معنادار» در رزروها بودهاند. این رشد عمدتاً در بازارهایی دیده میشود که تقاضای تفریحی قوی دارند یا محل استقرار کمپ تیمها هستند.
گزارش هفته گذشته «آکسفورد اکونومیکس» نشان میدهد که شهرهای میزبان مسابقات شاهد مقداری رشد در تولید ناخالص داخلی خواهند بود.
این رشد بیشتر در بخشهای تفریحی متمرکز است، اما این افزایش نقدینگی تأثیر چشمگیری بر کل آمار اشتغال و سود اقتصادی امسال نخواهد داشت.
کاهش انتظارات هتلداران
فوربز نوشته که پیشبینی میشود که میزبانی جام جهانی قطعاً سود اقتصادی برای آمریکا داشته باشد، اما تقاضا برای این مسابقات بسیار کمتر از وعدههای جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، خواهد بود.
جان فریتگ، مدیر تحلیل بازار در مؤسسه «کو استار»، به فوربز گفت که ادعاهای فیفا از ابتدا واقعیت نداشت و حالا محقق نخواهد شد.
فیفا پیشبینی کرده بود که این تورنمنت ۳۰.۵ میلیارد دلار بازده اقتصادی داشته باشد. این رقم بر اساس این فرض بود که میلیونها گردشگر بینالمللی به آمریکا سفر کنند.
۷۰ درصد از پاسخدهندگان معتقدند موانع صدور ویزا و نگرانیهای سیاسی باعث کاهش تقاضای بینالمللی شده است. همچنین وسعت سرزمینی این جام جهانی که در ۱۶ شهر و سه کشور برگزار میشود، مشکلات لجستیکی زیادی ایجاد کرده است.
آلن فیال، استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی، اشاره کرد که این تورنمنت بسیار پراکندهتر و گرانتر از دورههای قبل است و همین موضوع سفر را برای هواداران پیچیده میکند.
وضعیت شهرهای میزبان
وضعیت رزرو در شهرهای مختلف بسیار متفاوت گزارش شده است. در کانزاسسیتی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد هتلداران اعلام کردهاند که رزروها حتی از ماه آخر بهار سالهای معمولی نیز کمتر است.
وضعیت در شهرهایی مانند بوستون، فیلادلفیا، سانفرانسیسکو و سیاتل نیز مشابه است؛ نزدیک به ۸۰ درصد هتلها جام جهانی را صرفاً یک «اتفاق عادی» میدانند که تأثیر خاصی بر بازار نداشته است.
هتلهای لسآنجلس و نیویورک نیز گزارش دادهاند که برای حدود دوسوم واحدها، تقاضا در سطح یک تابستان معمولی است و هنوز شاهد جهش در آمارها نیستند.
در مقابل، شهرهایی مثل میامی و آتلانتا وضعیت امیدوارکنندهتری دارند. در میامی ۵۵ درصد و در آتلانتا ۵۰ درصد هتلها اعلام کردهاند که آمار رزروهایشان فراتر از انتظارات اولیه و بهتر از فصل گردشگری در تابستان سالهای گذشته بوده است.
امید به هواداران و لحظه آخر
فرصت رزرو برای طرفداران بینالمللی برای بازیهای ماه ژوئن (خرداد) رو به اتمام است. جان فریتگ معتقد است اگر هواداران یک تیم نتوانند ویزا بگیرند، هتلها باید به آمریکاییهای طرفدار آن تیم یا مهاجرانی تکیه کنند که از قبل در خاک آمریکا حضور دارند.
کارشناسان هنوز به مراحل نهایی تورنمنت امیدوارند. اگر تیمی عملکرد درخشانی داشته باشد، هوادارانش برای دیدن بازیهای حساس در اواخر ماه ژوئن و در ماه ژوئیه راهی شهرهای میزبان خواهند شد.
آلن فیال معتقد است که: «استادیومها احتمالاً با حضور آمریکاییها پر خواهند شد، اما این مسابقات لزوماً آن گنجینه طلایی که صنعت گردشگری انتظارش را داشت، نخواهد بود.»
در حالی که فوتبال ایران در تعطیلی مطلق به سر میبرد و حریفان تدارکاتی تیم ملی، در آستانه جام جهانی، بازی با ایران را لغو کردهاند، تیم ملی فوتبال دومین بازی تدارکاتی درون تیمی را در استادیوم پاس قوامین، وابسته به نیروی انتظامی، برگزار کرد.
این دیدار علاوه بر اینکه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور مستقیم پخش شد، ویایآر هم داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، این بازی بدون تماشاگر را که با نتیجه سه بر یک به سود تیم سفید به پایان رسید، از نزدیک تماشا کرد.
قرار بود تیم ملی فوتبال در اردوی ترکیه با تیمهای مقدونیه و آنگولا دیدار کند که این دو تیم به دلیل شرایط فعلی در ایران از بازی با تیم ملی انصراف دادند.
فیفا اعلام کرد محرومیت ششجلسهای جیانلوکا پرستیانی، ستاره آرژانتینی بنفیکا که پیشتر از سوی یوفا اعمال شده بود، بهصورت جهانی در تمام رقابتها اجرا خواهد شد و این بازیکن دو بازی نخست تیم ملی آرژانتین در مرحله گروهی جام جهانی برابر الجزایر و اتریش را از دست خواهد داد.
پرستیانی پیشتر به دلیل «رفتار تبعیضآمیز» علیه وینیسیوس جونیور در دیدار پلیآف لیگ قهرمانان اروپا برابر بنفیکا و رئال مادرید از سوی یوفا محروم شده بود.
این بازیکن تاکنون یک جلسه از محرومیت خود را پشت سر گذاشته و بخشی از این محرومیت نیز بهصورت تعلیقی برای دو سال در نظر گرفته شده است.
هنوز مشخص نیست لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، با توجه به این شرایط او را در فهرست نهایی قرار خواهد داد یا نه.
اسکاینیوز و الجزیره در گزارشهایی جداگانه اظهارات جدید مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال را که خواستار دریافت تضمین از فیفا شده است، بازتاب دادند. تاج از فیفا خواسته تضمین دهد تا در جریان جام جهانی به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی «توهین» نشود.
تاج که به همراه چند مقام فدراسیون فوتبال از کانادا اخراج شد و نتوانست در کنگره سالانه فیفا در ونکوور شرکت کند، مدعی شده که به دلیل برخورد «نامناسب» ماموران مرزی بازگشتهاند. این در حالی است که مقامات کانادایی اعلام کردهاند ویزای او به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران لغو شده است.
مهدی تاج اما شب گذشته در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اتفاقاتی که در ونکوور افتاد، گفت: «باید تضمین بدهند که حق توهین به نمادهای نظام، بهویژه سپاه پاسداران را ندارند.»
او گفت در صورت نبود چنین تضمینی، ممکن است اتفاقی مشابه کانادا تکرار شود و حتی تیم ایران مسابقات را ترک کند: «میزبان ما فیفا است، نه دونالد ترامپ یا آمریکا. اگر میزبان هستند، نباید به نهادهای نظامی ما توهین کنند.»
در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت تیم ملی ایران میتواند در جام جهانی حضور داشته باشد، اما مقامهای مرتبط با سپاه اجازه ورود نخواهند داشت.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، با دفاع از قیمتهای سرسامآور بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: «اگر برخی چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند و کسی آنرا بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
فیفا در ماههای گذشته با انتقادهای شدید درباره هزینه بلیتهای جام جهانی روبهرو شده است. به نوشته خبرگزار فرانسه، سازمان هواداری فوتبال ساپورترز اروپا (FSE) ساختار قیمتگذاری را «اخاذیگونه» و «خیانتی عظیم» توصیف کرده است.
این سازمان دو ماه پیش از فیفا به دلیل «قیمتهای بیش از حد بلیت» این رقابتها شکایت در کمیسیون اروپا ثبت کرد.
وبسایت رسمی فروش مجدد بلیت جام جهانی فیفا، موسوم به فیفا مارکتپلیس، هفته گذشته چهار بلیت دیدار نهایی ۱۹ ژوئیه در نیویورک را با قیمتی بیش از ۲ میلیون دلار برای هر بلیت آگهی کرده بود.
اینفانتینو روز سه شنبه در سخنرانی در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در بورلی هیلز گفت این قیمتهای سرسامآور بازتاب تقاضا برای تماشای جام جهانی است.
او گفت: «اگر برخی افراد چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند، نخست اینکه به معنای آن نیست که قیمت بلیتها ۲ میلیون دلار است.»
اینفانتینو گفت: «و دوم اینکه به این معنا نیست که کسی این بلیتها را خواهد خرید. و اگر کسی بلیت فینال را با قیمت ۲ میلیون دلار بخرد، شخصا برای او هاتداگ و کوکاکولا میآورم تا مطمئن شوم تجربه فوقالعادهای دارد.»
گروههای هواداری تفاوت قیمت بلیتهای تابستان امسال را با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقایسه کردهاند.
گرانترین بلیت دیدار نهایی در سال ۲۰۲۲ با قیمت اسمی حدود ۱۶۰۰ دلار فروخته شد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ گرانترین بلیت فینال با قیمت اولیه حدود ۱۱ هزار دلار عرضه شده است.
اینفانتینو تاکید کرد قیمتهای اسمی سرسامآور، موجه است: «باید به بازار نگاه کنیم. ما در بازاری فعالیت میکنیم که صنعت سرگرمی در آن پیشرفتهترین در جهان است. بنابراین باید نرخهای بازار را اعمال کنیم.»
اینفانتینو گفت: «در ایالات متحده فروش مجدد بلیت نیز مجاز است. بنابراین اگر بلیتها را با قیمتی بسیار پایین بفروشید، این بلیتها با قیمتی بسیار بالاتر دوباره فروخته خواهند شد.»
او ادامه داد: «در واقع، با اینکه برخی میگویند قیمت بلیتهایی که تعیین کردهایم بالا است، این بلیتها در بازار فروش مجدد با قیمتی حتی بالاتر، بیش از دو برابر قیمت ما، عرضه میشوند.»
اینفانتینو گفت که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست بلیت دریافت کرده است، در حالی که مجموع درخواستها برای جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون بوده است.
به گفته رییس فیفا ۲۵ درصد از بلیتهای مرحله گروهی با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار قیمتگذاری شدهاند: «شما در ایالات متحده نمیتوانید برای تماشای یک بازی دانشگاهی، چه برسد به یک مسابقه حرفهای سطح بالا، با کمتر از ۳۰۰ دلار بلیت تهیه کنید. و این جام جهانی است.»