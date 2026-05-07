روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی جزئیات تازه‌ای از چارچوب پیشنهادی آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر کرد؛ پیشنهادی که به نوشته این روزنامه، مبنای مذاکرات احتمالی برای دستیابی به توافق نهایی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، واشینگتن خواهان برچیدن کامل تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان و ممنوعیت هرگونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی در ایران شده است.

این گزارش می‌افزاید آمریکا همچنین خواستار توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم، تحویل همه ذخایر اورانیوم غنی‌شده و پذیرش بازرسی‌های فوری و بدون محدودیت از هر مکان مشکوک مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی معتقدند صرف توقف غنی‌سازی کافی نیست و «زیرساخت و توانمندی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز باید برچیده شود تا امکان بازسازی دوباره آن وجود نداشته باشد.

در بخش دیگری از این چارچوب پیشنهادی آمده است که جمهوری اسلامی باید به‌تدریج تنگه هرمز را بازگشایی کند و هم‌زمان آمریکا نیز بخشی از محاصره دریایی علیه ایران را کاهش خواهد داد. با این حال، بازگشایی کامل تنگه هرمز به دستیابی به توافق نهایی موکول شده است.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد لغو تحریم‌ها به «اجرای واقعی تعهدات» از سوی جمهوری اسلامی وابسته خواهد بود و نه صرفا امضای توافقنامه. بر اساس این گزارش، ممکن است بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده تهران در مراحل ابتدایی آزاد شود.

این روزنامه هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است تلاش کند با ایجاد ابهام، تاخیر و طولانی کردن روند اجرا، فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد؛ موضوعی که به نوشته وال‌استریت ژورنال نیازمند رویکرد سخت‌گیرانه دولت دونالد ترامپ خواهد بود.