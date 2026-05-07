سنتکام: هیچ یک از ناوهای آمریکا هدف حمله قرار نگرفت
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای آمریکایی «حملات بیدلیل ایرانی را رهگیری کردند و در جریان عبور ناوشکنهای موشکانداز هدایتشونده نیروی دریایی ایالات متحده از تنگه هرمز به خلیج عمان در روز پنجشنبه، با ضربات دفاعی پاسخ دادند.»
سنتکام اشاره کرد نیروهای ایرانی چندین موشک، پهپاد و قایق کوچک را در جریان عبور ناوهای رافائل پرالتا، تراکستون و میسون از گذرگاه دریایی بینالمللی پرتاب کردند اما هیچیک از آنها مورد اصابت قرار نگرفتند.
سنتکام با اعلام «خنثی شدن تهدیدات ورودی» گفت که تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی که مسئول حمله به نیروهای آمریکایی، از جمله سایتهای پرتاب موشک و پهپاد؛ مکانهای فرماندهی و کنترل؛ و گرههای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی بودند، هدف قرار گرفتند.
سنتکام تاکید کرد که «به دنبال تشدید تنش نیست» اما همچنان در موقعیت و آماده حفاظت از نیروهای آمریکایی باقی مانده است.
