محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت جمهوری اسلامی احتمال حمله نظامی، «به‌ویژه حملات تروریستی» را کم نمی‌داند، اما به گفته او بخشی از «طراحی دشمن» که به جامعه مربوط می‌شود، «ضعیف کردن ایران از درون» است.

قالیباف در یک پیام صوتی که در اختیار رسانه‌های ایران قرار گرفت، افزود دشمن به فشار اقتصادی «بسیار امید بسته» و بر اساس «گزارش‌های غلط» تصمیم‌گیری کرده است.

او همچنین گفت ملت ایران، به‌رغم فشارهای اقتصادی، به دلیل «استقلال و عزت وطن» و «دین و اعتقادات خود» مشکلات را تحمل می‌کند و در این «مقطع حساس تاریخی» در برابر دشمن خواهد ایستاد.