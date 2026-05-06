نتانیاهو شامگاه چهارشنبه کابینه امنیتی اسرائیل را تشکیل میدهد
روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دفتر یکی از وزرای دولت این کشور اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی جلسه کابینه امنیتی را برگزار خواهد کرد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تاکنون ۵۲ کشتی تجاری برای رعایت محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی مجبور به بازگشت شدهاند یا مسیرشان را به سوی بندر مبدا هدایت کردهاند.
سنتکام افزود ناو هواپیمابر یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش در میان شمار گستردهای از کشتیهای جنگی، هواپیماها و نیروهای آمریکایی است که به گفته این فرماندهی، «بهطور کامل» محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران را اجرا میکنند.
نیروی تجارت دریایی بریتانیا عصر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در تازهترین گزارش خود وضعیت در تنگه هرمز را همچنان «بیثبات» ارزیابی کرد و نوشت: «فعالیتهای نظامی ادامه دارد و تهدید علیه کشتیرانی تجاری همچنان برقرار است.»
این نهاد وابسته به نیروی دریایی بریتانیا همچنین اعلام کرد ساعت ۱۸:۳۰ به وقت یوتیسی (۱۰ شب سهشنبه ۱۵ اردیبهشت به وقت ایران) گزارشی از وقوع حادثهای در تنگه هرمز دریافت کرده است.
نیروی تجارت دریایی بریتانیا به نقل از یک منبع تاییدشده نوشت: «یک شناور باری، به نام «سیاِماِی سیجیاِم سَن آنتونیو» با پرچم مالت، هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. اثرات زیستمحیطی این حادثه در زمان گزارش نامشخص است.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، گفت جمهوری اسلامی احتمال حمله نظامی، «بهویژه حملات تروریستی» را کم نمیداند، اما به گفته او بخشی از «طراحی دشمن» که به جامعه مربوط میشود، «ضعیف کردن ایران از درون» است.
قالیباف در یک پیام صوتی که در اختیار رسانههای ایران قرار گرفت، افزود دشمن به فشار اقتصادی «بسیار امید بسته» و بر اساس «گزارشهای غلط» تصمیمگیری کرده است.
او همچنین گفت ملت ایران، بهرغم فشارهای اقتصادی، به دلیل «استقلال و عزت وطن» و «دین و اعتقادات خود» مشکلات را تحمل میکند و در این «مقطع حساس تاریخی» در برابر دشمن خواهد ایستاد.
همزمان با پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه، حساب رسمی نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس، آمریکا را به مانعتراشی در مسیر حل بحران متهم کرد و پیشنویس قطعنامه پیشنهادی در این جلسه را «معیوب» و متاثر از «انگیزههای سیاسی» خواند.
در این پست آمده است: «آمریکا با پیش کشیدن پیشنویس قطعنامهای معیوب و با انگیزههای سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل، آن هم به بهانه «آزادی کشتیرانی»، در پی پیشبرد دستور کار سیاسی خود و مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی است؛ نه حل بحران.»
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل «تنها راهحل عملی» برای پایان دادن به بحران کشتیرانی در تنگه هرمز را «پایان دائمی جنگ و، رفع محاصره دریایی» خواند.
این نمایندگی همچنین از کشورهای عضو شورای امنیت خواست بر پایه «منطق، انصاف و اصول» عمل کنند، این پیشنویس را رد کنند و از حمایت از آن بپرهیزند.
با وجود انکار تهران درباره انتقال اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به خارج از مرزهای ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده تاکید کرد که «انتقال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا» بخشی از توافق در دست بررسی است.
در بخشی از گفتوگوی لیز لَندرز، خبرنگار پیبیاس، با ترامپ که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت منتشر شد، خبرنگار از ترامپ پرسید: «برخی گزارشها میگویند که شاید ارسال اورانیوم با غنای بالای ایران به آمریکا بخشی از توافق باشد، این درست است؟»
ترامپ پاسخ داد: «شاید نه، این اورانیوم به آمریکا میآید.»
رییسجمهوری ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تعهد جمهوری اسلامی به تعلیق فعالیتهای هستهای در تاسیسات زیرزمینی خود، این موضوع را تایید کرد و گفت چنین بندی بخشی از توافق است. او در عین حال گفت از سرگیری غنیسازی پس از دوران تعلیق فعالیت در سطح ۳.۶۷ درصد، بخشی از توافق کنونی نیست.
ترامپ تاکید کرد: «این سطح از غنیسازی بسیار پایین است، مقدار بسیار کمی است، اما با این حال بخشی از توافق نیست.»
لیز لندرز در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع تحریم بانکهای چینی خریدار نفت ایران اشاره کرد و پرسید آیا ترامپ این موضوع را در دیدار پیشرو با رییسجمهوری چین مطرح خواهد کرد. ترامپ پاسخ داد: «اگر با ایران به توافق برسیم، فشار تحریمها و موارد مشابه علیه آنها را کاهش میدهیم؛ بنابراین دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشیم.»
او در ادامه گفت در صورت حلوفصل موضوع ایران، «صادقانه بگویم، چیز زیادی برای مطرح کردن باقی نمیماند.»