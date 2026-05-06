شهبخش، کاپیتان تیمملی بوکس؛ اوضاع خوبی نداریم، تیم ملی نه برنامه مشخصی دارد، نه اعزامی
دانیال شهبخش، کاپیتان تیم ملی بوکس، از وضعیت بحرانی این رشته خبر داد و گفت تیم ملی نه برنامه مشخصی دارد و نه اعزامی به مسابقات انجام میشود. به گفته او، عدم حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و تورنمنتهای رنکینگدار، باعث عقبماندن بوکس ایران از سطح بینالمللی شده است.
او درباره شرایط تیم ملی بوکس به ایران ورزشی گفت: «نه تنها اوضاع مناسبی نداریم، هیچ برنامهای هم نداریم. شرایط به گونهای است که نمیشود برنامهریزی دقیقی کرد. من هیچ درآمدی به غیر از بوکس ندارم و شغل من این رشته است. از طرفی فدراسیون هم هیچ برنامهای ندارد و حقوقی دریافت نمیکنیم. نمیدانم از این به بعد قصد دارند ما را زمینی به تورنمنتهای مختلف بفرستند یا اینکه قرار است فقط اردونشین باشیم. اگر تصمیم دارند فقط تمرین کنیم و به تورنمنتی اعزام نشویم، کاری از پیش نخواهیم برد و به هیچ جایی نمیرسیم.»
شهبخش همچنین گفت: «آخرینباری که حقوق دریافت کردم و به مسابقات بینالمللی اعزام شدم را یادم نمیآید. متأسفانه کلاً از جیب هزینه میکنم و برنامهای هم برای تیم ملی وجود ندارد. وقتی هم برنامهریزی درستی وجود نداشته باشد، هیچ کاری پیش نمیرود. در حال حاضر ۲۶ سال دارم و شاید المپیک لسآنجلس، آخرین فرصت من برای حضور در المپیک باشد.»
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی، در گفتوگویی با رییس اتحادیه جهانی کشتی مدعی شده است اگر آمریکا با تیم ملی کشتی زیر ۲۳ سال ایران رفتاری مشابه با تیم ملی فوتبال داشته باشد، تلاش میکند با همکاری «کشورهای صاحب کشتی» میزبانی مسابقات جهانی ۲۰۲۷ را از آمریکا بگیرد.
مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۳ سال قرار است مهرماه امسال در آمریکا برگزار شود. آمریکا در سالهای اخیر برای برخی ورزشکاران، اعضا و همراهان تیمهای ملی کشتی ایران، از جمله شخص علیرضا دبیر، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، در ماههای گذشته ابهامات زیادی درباره صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال مطرح شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اظهارنظری گفته است ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در این کشور مخالفتی ندارد، اما درباره همراهان تیم گفته: «آنها نمیتوانند یک مشت تروریست عضو سپاه را بهعنوان روزنامهنگار یا مربی ورزشی وارد کشور ما کنند.»
با این حال، علیرضا دبیر که دو روز پیش گفته بود آمریکا وظیفه دارد به تیم ملی فوتبال ویزا بدهد و «اگر نمیتوانند بدهند، بیخود کردهاند میزبان جام جهانی شدهاند»، تهدید کرده است در صورت رفتار مشابه با کشتیگیران زیر ۲۳ سال، همراه با «کشورهای صاحب کشتی در جهان» تلاش میکند «در مورد میزبانی آمریکا از رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۷ تجدید نظر شود.»
نشریه اتلتیک گزارش داد که تنشها در رئال مادرید پیش از دیدار الکلاسیکو افزایش یافته است. درگیریهایی میان بازیکنان باتجربه، از جمله کیلیان امباپه، پس از حذف این تیم از لیگ قهرمانان اروپا برابر بایرن مونیخ، فضای تیم را ملتهب کرده است.
بر اساس این گزارش، آنتونیو رودیگر در ماه آوریل در رختکن تمرین با یکی از بازیکنان درگیر شد و بعدا بابت رفتارش عذرخواهی کرد. همچنین پیش از دیدار برابر رئال بتیس، امباپه در تمرین با یکی از اعضای کادر فنی بر سر اعلام آفساید دچار تنش شد.
با اینکه این اتفاقات در فوتبال حرفهای غیرمعمول نیست و گزارشی از برخورد انضباطی منتشر نشده، اما این درگیریها به تشدید فضای منفی در تیم منجر شده است.
همزمان، برخی در داخل باشگاه از رفتار امباپه، از جمله سفر او با دوستدخترش به ایتالیا در دوره مصدومیت، انتقاد کردهاند. اکنون توجهها به وضعیت این مهاجم برای حضور در دیدار حساس برابر بارسلونا معطوف شده است.
وو ایزه، پدیده ۲۲ ساله چینی، با پیروزی دراماتیک ۱۸ بر ۱۷ مقابل شاون مورفی بر قله اسنوکر جهان ایستاد. او با این قهرمانی نام خود را به عنوان دومین قهرمان جوان تاریخ مسابقات حرفهای جهان ثبت کرد.
این فینال هیجانانگیز از سال ۲۰۰۲ تا به امروز بیسابقه بود و تماشاگران را تا آخرین لحظه در بیم و امید نگه داشت.
مسابقه با فراز و نشیب فراوانی همراه بود. وو ایزه در حالی که ۱۷ بر ۱۶ پیش بود، یک توپ قرمز ساده را از دست داد تا شاون مورفی باتجربه بازی را به تساوی بکشاند.
اما در نهایت این جوان چینی بود که با شجاعتی مثالزدنی و یک ضربه ریسکی و تماشایی به پیروزی رسید. او با ثبت یک بریک ۸۵ امتیازی در حساسترین لحظه زندگی خود کار قهرمان سابق جهان را تمام کرد.
وو ایزه پس از این پیروزی قهرمانی خود را به مادرش تقدیم کرد. او با احساساتی برانگیخته فاش کرد که مادرش در تمام مدت مسابقات به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بوده و فداکاری زیادی برای موفقیت او انجام داده است.
وو که سالها پیش برای دنبال کردن رویای اسنوکر ترک تحصیل کرده بود، حالا مزد سختکوشی خود را با بردن معتبرترین جام دنیای اسنوکر دریافت کرد.
شاون مورفی نیز با وجود شکست تلخ در چهارمین فینال خود از رقیب جوانش تمجید کرد. شعبدهباز دنیای اسنوکر اعتراف کرد که پیشبینی میکرد وو ایزه روزی قهرمان جهان شود، هرچند آرزو داشت آن روز در برابر او نباشد.
این پیروزی نه تنها برای اسنوکر چین بلکه برای آینده این ورزش پیامی روشن داشت؛ دوران حکمرانی ستارههای جوان و جسور فرا رسیده است.
پپ گواردیولا دیشب با چهرهای برافروخته و ناامید، شاهد فروپاشی تدریجی رویای قهرمانی در این فصل بود. تساوی دراماتیک ۳-۳ مقابل اورتون در گودیسون پارک، سیتیزنها را در وضعیتی بحرانی قرار داد و حالا سرنوشت قهرمانی دیگر در دستان آنها نیست.
اگرچه گل جرمی دوکو در دقیقه ۹۷ بازی را به تساوی کشاند، اما حقیقت تلخ این است که اکنون یک دست آرسنال روی جام قهرمانی لیگ برتر قرار دارد.
منچسترسیتی پیش از سوت آغاز بازی، با دو بازی کمتر و ۶ امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال ۷۶ امتیازی، امید داشت که با پیروزیهای متوالی فشار را بر صدرنشین حفظ کند.
پپ که پیش از این سه بار در نبردهای میلیمتری پیروز شد، این بار با موانع سختی روبهرو است.
تیم میهمان با وجود بازگشت ستارگانی چون ارلینگ هالند، برناردو سیلوا و دوناروما به ترکیب اصلی، در نیمه اول فاقد خلاقیت لازم بود.
هرچند جرمی دوکو در دقیقه ۴۲ گل اول را به ثمر رساند، اما این برتری دوام نداشت. اشتباه فاحش مارک گوئهی در پاس رو به عقب، توپ را به تیرنو باری هدیه داد تا بازی مساوی شود.
در ادامه، شوک بزرگ با گلهای جیک اوبراین و گل دوم باری وارد شد تا ورزشگاه به مرز انفجار برسد.
آرسنال حالا با خیالی آسودهتر به هفتههای پایانی نگاه میکند. با توجه به فرم عالی شاگردان آرتتا و پیروزی اخیر مقابل فولام، آنها تنها به پیروزی در دیدارهای باقیمانده نیاز دارند تا به انتظار ۲۲ ساله خود پایان دهند.
با این تساوی، سیتی حتی با پیروزی در تمام بازیها، تنها به لطف تفاضل گل شانس قهرمانی خواهد داشت.
سیتی روز شنبه میزبان برنتفورد است؛ پیروزی در آن دیدار شاید فاصله را موقتا کم کند، اما همانطور که از چهره مستاصل گواردیولا پیدا بود، حالا توپ در زمین آرسنال است.
هیجان لیگ قهرمانان اروپا به اوج خود رسیده است. ورزشگاه امارات شهر لندن، سهشنبهشب میزبان یکی از حساسترین مسابقات سالهای اخیر خواهد بود؛ جایی که آرسنال در بازی برگشت مرحله نیمهنهایی به مصاف اتلتیکو مادرید میرود. بازی رفت دو تیم در اسپانیا با تساوی ۱-۱ به پایان رسید
آرسنال که از سال ۲۰۰۶ تاکنون رنگ فینال این رقابتها را ندیده، امیدوار است با تکیه بر آمار خیرهکننده خانگیاش، طلسم ۲۰ ساله را بشکند.
توپچیها در این فصل از ۶ بازی خانگی خود در اروپا، ۵ برد کسب کرده و تنها ۳ گل خوردهاند.
بازگشت ستارههایی چون مارتین اودگارد و کای هاورتز به ترکیب اصلی، قدرت مضاعفی به تیم میکل آرتتا بخشیده است. همچنین درخشش بوکایو ساکا در بازی اخیر لیگ مقابل فولام، بارقههای امید را در دل هواداران زنده کرده است.
آرتتا: مانند هیولا برای صعود میجنگیم
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، در کنفرانس خبری پیش از بازی با ادبیاتی حماسی از شاگردانش خواست تا برای رسیدن به فینال بجنگند.
او گفت: «تیم ما از دقیقه اول برای پیروزی میجنگد. من انرژی عجیبی در تیم و میان هواداران حس میکنم. ما ۲۰ سال منتظر این لحظه بودهایم و تشنه صعود هستیم. وقتی در مقابل چنین فرصتی هستید، یعنی آمادهاید که خودتان را نشان دهید.»
او با اشاره به روحیه تهاجمی تیمش افزود: «تنها چیزی که در ذهن دارم، آمادهسازی تیم است تا فردا مانند هیولا وارد زمین شویم، از لحظات بازی لذت ببریم و به سمت هدفمان حرکت کنیم.»
پاسخ طنزآمیز سیمئونه به شایعات
در سمت مقابل، دیگو سیمئونه و شاگردانش با تجربهای بالا گام به لندن گذاشتهاند.
اتلتیکو که بارسلون را در مراحل قبل حذف کرد، به دنبال سومین حضور خود در فینال لیگ قهرمانان است.
سیمئونه در پاسخ به سوالی درباره تغییر هتل تیمش به دلیل خرافات (پس از شکست ۴-۰ در مرحله گروهی در هتل قبلی)، با خنده گفت: «ما هتل را عوض کردیم چون این یکی ارزانتر بود! ما نسبت به ماه اکتبر تیم بهتری هستیم و به نقشههایمان ایمان داریم. هر برنامهای که انتخاب کنیم، تا لحظه آخر به آن وفادار میمانیم.»
جو سنگین ورزشگاه امارات
هواداران آرسنال نیز بیکار ننشستهاند. قرار است بزرگترین طرح موزاییکی (تیفو) تاریخ باشگاه در سکوهای شرقی ورزشگاه به نمایش درآید تا فضایی رعبآور برای حریف اسپانیایی ایجاد شود.
ویکتور گیوکرس، مهاجم آماده آرسنال که در بازی رفت گلزنی کرده بود، معتقد است بازی در خانه کاملا متفاوت خواهد بود و حمایت هواداران کلید پیروزی است.
در حالی که اتلتیکو با مصدومیت چند بازیکن کلیدی مثل پابلو باریوس روبهروست، آرسنال با ترکیبی تقریبا کامل و روحیهای بالا به میدان میرود.
برنده این نبرد راهی فینال ۳۰ میخواهد شد تا با برنده دیدار پاریسنژرمن یا بایرن مونیخ روبهرو شود. آیا آرتتا میتواند تاریخ را تکرار کند، یا سیمئونه بار دیگر با دفاع آهنین خود دنیای فوتبال را شگفتزده خواهد کرد؟