تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد در راستای درخواست پاکستان و سایر کشورها، «پروژه آزادی» که هدف آن کمک به شناورهای گرفتار در تنگه هرمز بود، «برای مدت کوتاهی» متوقف میشود.
پیت هگست، وزیر جنگ و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در یک نشست خبری بر ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی تاکید کردند.
روزنامه نیویورکتایمز نوشت پنتاگون برای کاهش هزینه مقابله با پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی، استفاده از راکتهای هدایتشونده لیزری را در دستور کار قرار داده که هزینه هر فروند آن حدود ۴۰ هزار دلار است.
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد در پی اصابت موشک به یک کشتی باری در منطقه خلیج فارس، چند خدمه این کشتی زخمی شدند.
