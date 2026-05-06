از افزایش قیمت‌ها تا حذف اقلام غذایی

شهروندان ایرانی از شهرهای مختلفی همچون ساری، تهران و کیش راوی تجربیاتی هستند که نشان می‌دهد نه‌تنها سفره‌ها کوچک شده، بلکه مردم از تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی‌شان درمانده‌اند.

یکی از مخاطبان به ایران‌اینترنشنال گفت قیمت‌ها به شکل ساعتی افزایش می‌یابد و مردم ناچارند وسایل شخصی‌شان را در وب‌سایت «دیوار» بفروشند و گذران زندگی کنند.

پیش‌تر نیز برخی با اشاره به از دست رفتن شغل و درآمد، به فروش لوازم خانه برای تامین غذا و مایحتاج اولیه اشاره کرده بودند.

به گفته یک شهروند، یک خانواده چهار نفره، چهار میلیون تومان کالابرگ دارد که برای خرید یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج هم کفاف نمی‌دهد و باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر از جیب خود به آن اضافه کنند.

شهروند دیگری از افزایش قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای ۵۰۰ هزار تومان خبر داد که حتی تامین یک وعده غذایی ساده را هم با مشکل مواجه کرده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت گفت از افزایش قیمت‌ها «مطلع است» اما آن را به «گرانفروشی و احتکار» از سوی شهروندان نسبت داد.

تورم سالانه اقلام خوراکی بر اساس داده‌های رسمی بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است، اما برخی فعالان کارگری تاکید کرده‌اند تورم واقعی این بخش در یک سال اخیر بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

بحران دارو و شیرخشک

افزایش قیمت‌ها اما به مواد خوراکی محدود نمی‌شود. بسیاری از شهروندان می‌گویند تامین دارو، پوشک و حتی شیرخشک نیز به بحرانی جدی تبدیل شده است.

یک شهروند ساکن سیستان و بلوچستان در همین زمینه گفت: «از جمله دستاوردهای جمهوری اسلامی این است که از سر فقر و ناچاری، به‌جای غذای مناسب، به مصرف قرص آهن و فولیک‌اسید روی آورده بودیم و حالا قیمت یک بسته از همین قرص‌ها به ۸۰۰ هزار تومان رسیده؛ معادل هشت ساعت کار سخت زیر آفتاب ۴۵ درجه.»

مخاطب دیگری نیز گفت برای خرید دو بسته پوشک و دو قوطی شیرخشک، دو میلیون تومان پرداخته است.

شهروند دیگری از ساری خبر داد علاوه بر کمیاب شدن داروهای بیماران مبتلا به سرطان، داروهای ساده‌ای مانند استامینوفن کدئین نیز به‌سختی پیدا می‌شود.

او همچنین از سه‌ برابر شدن قیمت برخی داروها خبر داد؛ از قیمت یک ویال ال‌کارنتین که از۱۵ هزار تومان پیش از جنگ به ۴۵ هزار تومان در دوران آتش‌بس افزایش یافته تا ۴ قطره چشم که به قیمت یک میلیون تومان خریداری کرده است.

پیش‌تر اطلاعاتی درباره رشد چند برابری قیمت داروهای بیماران مبتلا به سرطان، انسولین و همچنین مکمل‌های دارویی به دست ایران‌اینترنشنال رسیده بود. بررسی بهای حدود ۲۰۰ قلم دارو نشان داد این افزایش قیمت به ۳۸۰ درصد هم رسیده است.

بازار کساد و موج جدیدی از تعطیلی

فشار اقتصادی تنها به افزایش قیمت کالاهای اساسی محدود نمانده و بازار کالاهای مصرفی و خدماتی نیز با موج تازه‌ای از تعدیل نیرو و تعطیلی‌ها روبه‌رو شده است.

کاسبی در بازار موبایل تهران در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت در یک روز از صبح تا عصر حتی یک میلیون تومان هم فروش نداشته‌ و اکنون نگران کرایه مغازه است که باید تا ۱۵ روز دیگر بپردازد، درحالی‌که کاسبی رسما از بین رفته است.

شهروند دیگری از منطقه آزاد کیش به ایران‌اینترنشنال خبر داد طی سه ماه گذشته در جزیره کیش هتل‌ها، اکثر رستوران‌ها، کلوپ‌ها و مراکز اجاره خودرو تعطیل و بخش اعظمی از نیروهایشان تعدیل شده‌اند.

به گفته او، تعدادی از مغازه‌های بازار تنها در شیفت عصر باز هستند اما کاسبی ندارند.

موج بیکاری به شهرهای دیگر هم رسیده و یک کارگاه تولید مبلمان در شیراز که پس از جنگ با ۱۲ نیرو فعالیت می‌کرد، اکنون به‌طور کامل تعطیل و همه کارکنان آن بیکار شده‌اند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری درباره اخراج کارگران، تعدیل نیرو در نهادهای خصوصی و از بین رفتن مشاغل وابسته به اینترنت در دو ماه اخیر منتشر شده است .