خبرگزاری فرانسه در گزارشی در مورد «جهش سهام در بازار بورس وال استریت» نوشت شاخص‌های اصلی به رکوردهای تازه‌ای رسید، و هم‌زمان، قیمت نفت در پی امیدها به توافق صلح میان آمریکا و ایران کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با افزایش ۱.۵ درصدی به ۷,۳۶۴.۹۹ رسید که دومین رکورد تمام‌‌وقت پیاپی است، در حالی که شاخص «نزدک» که سنگین در بخش فناوری است، با جهش ۲.۰ درصدی به ۲۵,۸۳۸.۹۴ صعود کرد و دومین رکورد متوالی را ثبت کرد.

شاخص صنعتی «داو جونز» هم با افزایش ۱.۲ درصدی به ۴۹,۹۱۰.۰۴ رسید.