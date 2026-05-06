تاج که به همراه چند مقام فدراسیون فوتبال از کانادا اخراج شد و نتوانست در کنگره سالانه فیفا در ونکوور شرکت کند، مدعی شده که به دلیل برخورد «نامناسب» ماموران مرزی بازگشته‌اند. این در حالی است که مقامات کانادایی اعلام کرده‌اند ویزای او به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران لغو شده است.

مهدی تاج اما شب گذشته در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اتفاقاتی که در ونکوور افتاد، گفت: «باید تضمین بدهند که حق توهین به نمادهای نظام، به‌ویژه سپاه پاسداران را ندارند.»

او گفت در صورت نبود چنین تضمینی، ممکن است اتفاقی مشابه کانادا تکرار شود و حتی تیم ایران مسابقات را ترک کند: «میزبان ما فیفا است، نه دونالد ترامپ یا آمریکا. اگر میزبان هستند، نباید به نهادهای نظامی ما توهین کنند.»

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت تیم ملی ایران می‌تواند در جام جهانی حضور داشته باشد، اما مقام‌های مرتبط با سپاه اجازه ورود نخواهند داشت.