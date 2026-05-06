رویترز: جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است انگیزه مظنون سوءقصد در ضیافت ترامپ بوده باشد
خبرگزاری رویترز گزارش داد یک ارزیابی اطلاعاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا نشان میدهد جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ممکن است در تصمیم «کول آلن»، مظنون تلاش برای ترور دونالد ترامپ و شماری از مقامهای ارشد دولت او در ضیافت انجمن خبرنگاران کاخ سفید در پنجم اردیبهشت، نقش داشته باشد.
بر اساس این ارزیابی اولیه، آلن دارای «نارضایتیهای متعدد اجتماعی و سیاسی» بوده و در شبکههای اجتماعی از اقدامات آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
رویترز نوشت افبیآی در حال بررسی فعالیتهای آنلاین و ردپای دیجیتال او برای مشخص شدن انگیزه حمله است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از انتشار گزارش آکسیوس درباره توافقی یکصفحهای برای پایان دادن به جنگ، روند کاهشی قیمت نفت تشدید شد و بهای نفت به پایینترین سطح خود در حدود دو هفته اخیر رسید.
بهای نفت برنت تا ساعت ۰۸:۵۶ به وقت گرینویچ (۱۱:۲۶ به وقت تهران) با کاهش شش دلار و ۷۰ سنتی، معادل ۶.۱ درصد، به ۱۰۳ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با افت شش دلار و ۷۷ سنتی، معادل ۶.۶ درصد، به ۹۵ دلار و ۵۰ سنت رسید.
بر اساس گزارش رویترز، هر دو شاخص در مسیر ثبت بزرگترین کاهش روزانه خود، چه از نظر درصدی و چه از نظر میزان افت قیمت، از اواسط آوریل (اواخر فروردین) تاکنون قرار داشتند.
پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر یک یادداشت تفاهم تکصفحهای برای پایان دادن به جنگ هستند.
آکسیوس چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت به نقل از دو مقام آمریکایی و دو منبع آگاه نوشت هدف از این یادداشت تفاهم، خاتمه درگیری نظامی و «تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای مفصلتر» است.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید انتظار دارد حکومت ایران طی ۴۸ ساعت آینده، به «چند نکته کلیدی» در ارتباط با مذاکرات پاسخ دهد.
به گفته منابع آگاه، هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، اما دو طرف از زمان آغاز جنگ تاکنون هرگز تا این اندازه به توافق نزدیک نبودهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر اعلام کرد در راستای درخواست پاکستان و سایر کشورها، «پروژه آزادی» که هدف آن کمک به شناورهای گرفتار در تنگه هرمز بود، «برای مدت کوتاهی» متوقف میشود.
او در عین حال خبر داد محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
دو مقام ایالات متحده در مصاحبه با آکسیوس تایید کردند تصمیم ترامپ برای تعلیق «پروژه آزادی» و جلوگیری از فروپاشی آتشبس شکننده، بهدلیل پیشرفت در روند مذاکرات با تهران اتخاذ شد.
در پی انتشار گزارش آکسیوس درباره پیشرفت در گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از ۶ درصد سقوط کرد و بازارهای سهام و اوراق قرضه روندی صعودی در پیش گرفتند.
مهمترین مفاد این یادداشت تفاهم چیست؟
آکسیوس در ادامه نوشت این توافق اولیه شامل تعهد جمهوری اسلامی به توقف موقت غنیسازی هستهای، موافقت واشینگتن با لغو تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده تهران و همچنین رفع محدودیتهای عبور و مرور در تنگه هرمز از سوی دو طرف خواهد بود.
بسیاری از مفاد این یادداشت تفاهم، منوط به دستیابی به توافق نهایی خواهد بود و به همین دلیل، احتمال ازسرگیری جنگ یا ادامه وضعیت بلاتکلیف کنونی همچنان وجود خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، کاخ سفید بر این باور است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، چنددستگی به چشم میخورد و دستیابی به اجماع میان جناحهای مختلف حکومت ممکن است امری دشوار باشد.
آکسیوس در عین حال یادآور شد برخی مقامهای آمریکایی حتی نسبت به دستیابی به یک توافق اولیه نیز بدبین هستند.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا و اسرائیل ادامه میدهند.
حسین نوشآبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت گفت «پروژه آزادی» ترامپ پس از «پاسخ کوبنده نیروهای مسلح و هشدارهای جدی سپاه پاسداران و ناتوانی ایالات متحده در عبور از تنگه هرمز» به شکست انجامید.
او تهدید کرد «هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش» در تنگه هرمز و خلیج فارس به «هزینههای غیرقابل تحمل» برای آنها و «پیچیدهتر شدن ماجرا» خواهد انجامید.
دوره ۳۰ روزه برای مذاکرات جامع
آکسیوس گزارش داد این یادداشت تفاهم یکصفحهای شامل ۱۴ بند است و مذاکرات درباره آن میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان کاخ سفید و مقامهای جمهوری اسلامی «هم بهطور مستقیم و هم از طریق میانجیها» در جریان است.
بر اساس نسخه فعلی این سند، جنگ در منطقه پایان مییابد و یک دوره ۳۰ روزه برای مذاکره درباره توافقی جامع آغاز خواهد شد؛ توافقی که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز، محدودسازی برنامه هستهای تهران و لغو تحریمهای آمریکا است.
دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند این مذاکرات ممکن است در اسلامآباد یا ژنو برگزار شود.
به گفته یک مقام آمریکایی، محدودیتهای حکومت ایران بر کشتیرانی در تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا طی این دوره ۳۰ روزه بهتدریج برداشته خواهد شد.
او افزود اگر مذاکرات شکست بخورد، ارتش آمریکا میتواند محاصره را دوباره برقرار کند یا عملیات نظامی را از سر بگیرد.
صبح ۱۶ اردیبهشت، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار با وانگ یی، همتای چینی خود، در پکن گفت جمهوری اسلامی تنها «یک توافق عادلانه و جامع» را میپذیرد.
وزیر خارجه چین نیز اعلام کرد پکن مایل است نقش گستردهتری در بازگرداندن ثبات به خاورمیانه ایفا کند.
علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، گفت در جریان اعتراضات دیماه، بیش از هزار فقره کیفرخواست برای افرادی که به گفته او «نقش مستقیم» در اعتراضات داشتند یا «محرک و تقویتکننده» این «جریان برانداز» بودند، صادر شده است.
او افزود احکام دادگاه انقلاب در این پروندهها نیز صادر شده و بهزودی اجرا خواهد شد.
عالیشاه در ادامه از شناسایی و توقیف حدود ۲۰ ملک متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی خبر داد.
دادستان مازندران گفت اموال افرادی که به گفته او در مسیر «براندازی جمهوری اسلامی» با دولتهای «متخاصم» مانند آمریکا و اسرائیل همکاری یا مساعدت داشتهاند، شناسایی شده و حسابهای بانکی آنها نیز توقیف شده است.
بعد از بازی دیوانهوار رفت در پاریس که یکی از بهترین مسابقات تاریخ لیگ قهرمانان بود، امشب همه نگاهها به آلیانز آرنا دوخته شده است. پاریسیها در بازی سراسر هجومی رفت با نتیجه عجیب ۵ بر ۴ پیروز شدند. آن مسابقه تماشاگران را ۹۰ دقیقه جلوی تلویزیون میخکوب کرد.
هر دو مربی قول دادهاند در بازی امشب هم فوتبال تهاجمی ارائه دهند. برنده این دیدار در فینال روز ۳۰ مه در بوداپست به مصاف آرسنال میرود.
خویچا کواراتسخلیا و عثمان دمبله در بازی رفت هر کدام دو گل زدند. هری کین ابتدا بایرن را پیش انداخت، اما کواراتسخلیا بازی را مساوی کرد. ژوائو نوس گل دوم پاریس را زد، ولی مایکل اولیسه دوباره کار را به تساوی کشاند.
دمبله در وقتهای تلفشده نیمه اول پاریس را پیش انداخت. در نیمه دوم، دمبله و کواراتسخلیا دوباره گلزنی کردند. دایو اوپامکانو و لوئیس دیاز در اواخر بازی فاصله را کم کردند.
استراتژی انتحاری کمپانی
وینسنت کمپانی، مربی بایرن مونیخ، بر رویکرد پرخطر خود پافشاری میکند. او میخواهد با قدرت مثلث تهاجمی کین، دیاز و اولیسه به فینال برسد.
کمپانی درباره سبک بازی تیمش میگوید: «من هم از کلینشیت خوشحال میشوم، اما آنچه مطلقا نباید انجام دهیم، این است که چیزی را که باعث قدرتمان شده از دست بدهیم.»
بایرن در حال حاضر قهرمان بوندسلیگا است. این تیم در ۳۲ بازی فصل ۱۱۶ گل به ثمر رسانده است. البته خط دفاعی بایرن آسیبپذیر نشان داده است.
آنها در ۶ بازی اخیر ۱۶ گل دریافت کردهاند. جاشوا کیمیش تاکید کرد که تیمش قصد دفاع کردن ندارد.
رویای تکرار تاریخ برای انریکه
لوئیس انریکه در آستانه رسیدن به یک افتخار بزرگ است. او میتواند پنجمین مربی تاریخ باشد که سه بار قهرمان اروپا میشود.
انریکه بازی رفت را بهترین تجربه مربیگری خود میداند و میگوید: «این بهترین بازیای بود که من شانس حضور در آن را به عنوان مربی داشتم.»
او معتقد است تیمش برای صعود باید حداقل سه گل در آلیانز آرنا بزند. پاریسیها سال گذشته در همین ورزشگاه با ۵ گل اینتر را شکست دادند. آنها میخواهند برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شوند.
پاریس در حال حاضر با ۶ امتیاز اختلاف صدرنشین لیگ فرانسه است. انریکه درباره اهداف تیمش میگوید: «ما میخواهیم به تاریخسازی ادامه دهیم و این به معنای بردن دو لیگ قهرمانان به صورت پیاپی است.»
وضعیت مصدومان و آمار تقابلها
بایرن مونیخ برای این بازی مصدوم جدیدی ندارد. سرژ گنابری و رافائل گوئریرو همچنان به دلیل مصدومیت غایب هستند. لنارت کارل، ستاره جوان بایرن، ممکن است به این بازی برسد. تیم پاریسی اما یک ضربه بزرگ خورده است.
اشرف حکیمی به دلیل مصدومیت همسترینگ چند هفته غایب خواهد بود. وارن زایر امری احتمالا جای حکیمی را در ترکیب میگیرد.
لوکاس شوالیه، دروازهبان دوم پاریس، هم به دلیل جراحت غایب خواهد بود. دو تیم تاکنون ۱۷ بار مقابل هم قرار گرفتهاند. هیچکدام از بازیهای آنها با نتیجه مساوی تمام نشده است. بایرن ۹ بار و پاریس ۸ بار پیروز شدهاند.
بایرن مونیخ سابقه ۶ قهرمانی در اروپا را دارد. آنها در سال ۲۰۲۰ با شکست پاریس قهرمان شدند. پاریسنژرمن هم تنها عنوان قهرمانی خود را سال گذشته به دست آورد.
بایرن مونیخ با تکیه بر آمار گلزنی خود به دنبال جبران نتیجه بازی رفت است. پاریسنژرمن هم میخواهد با ستارههای تهاجمی خود از برتری بازی رفت دفاع کند.