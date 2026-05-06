فیفا در ماه‌های گذشته با انتقادهای شدید درباره هزینه بلیت‌های جام جهانی روبه‌رو شده است. به نوشته خبرگزار فرانسه، سازمان هواداری فوتبال ساپورترز اروپا (FSE) ساختار قیمت‌گذاری را «اخاذی‌گونه» و «خیانتی عظیم» توصیف کرده است.

این سازمان دو ماه پیش از فیفا به دلیل «قیمت‌های بیش از حد بلیت» این رقابت‌ها شکایت در کمیسیون اروپا ثبت کرد.

وب‌سایت رسمی فروش مجدد بلیت جام جهانی فیفا، موسوم به فیفا مارکت‌پلیس، هفته گذشته چهار بلیت دیدار نهایی ۱۹ ژوئیه در نیویورک را با قیمتی بیش از ۲ میلیون دلار برای هر بلیت آگهی کرده بود.

اینفانتینو روز سه شنبه در سخنرانی در کنفرانس جهانی موسسه میلکن در بورلی هیلز گفت این قیمت‌های سرسام‌آور بازتاب تقاضا برای تماشای جام جهانی است.

او گفت: «اگر برخی افراد چند بلیت فینال را در بازار فروش مجدد با قیمت ۲ میلیون دلار عرضه کنند، نخست اینکه به معنای آن نیست که قیمت بلیت‌ها ۲ میلیون دلار است.»

اینفانتینو گفت: «و دوم اینکه به این معنا نیست که کسی این بلیت‌ها را خواهد خرید. و اگر کسی بلیت فینال را با قیمت ۲ میلیون دلار بخرد، شخصا برای او هات‌داگ و کوکاکولا می‌آورم تا مطمئن شوم تجربه فوق‌العاده‌ای دارد.»

گروه‌های هواداری تفاوت قیمت بلیت‌های تابستان امسال را با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقایسه کرده‌اند.

گران‌ترین بلیت دیدار نهایی در سال ۲۰۲۲ با قیمت اسمی حدود ۱۶۰۰ دلار فروخته شد، در حالی که در سال ۲۰۲۶ گران‌ترین بلیت فینال با قیمت اولیه حدود ۱۱ هزار دلار عرضه شده است.

اینفانتینو تاکید کرد قیمت‌های اسمی سرسام‌آور، موجه است: «باید به بازار نگاه کنیم. ما در بازاری فعالیت می‌کنیم که صنعت سرگرمی در آن پیشرفته‌ترین در جهان است. بنابراین باید نرخ‌های بازار را اعمال کنیم.»

اینفانتینو گفت: «در ایالات متحده فروش مجدد بلیت نیز مجاز است. بنابراین اگر بلیت‌ها را با قیمتی بسیار پایین بفروشید، این بلیت‌ها با قیمتی بسیار بالاتر دوباره فروخته خواهند شد.»

او ادامه داد: «در واقع، با اینکه برخی می‌گویند قیمت بلیت‌هایی که تعیین کرده‌ایم بالا است، این بلیت‌ها در بازار فروش مجدد با قیمتی حتی بالاتر، بیش از دو برابر قیمت ما، عرضه می‌شوند.»

اینفانتینو گفت که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست بلیت دریافت کرده است، در حالی که مجموع درخواست‌ها برای جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون بوده است.

به گفته رییس فیفا ۲۵ درصد از بلیت‌های مرحله گروهی با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده‌اند: «شما در ایالات متحده نمی‌توانید برای تماشای یک بازی دانشگاهی، چه برسد به یک مسابقه حرفه‌ای سطح بالا، با کمتر از ۳۰۰ دلار بلیت تهیه کنید. و این جام جهانی است.»