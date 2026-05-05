بازداشت دو نفر از کادر درمان بیمارستان منتظری نجفآباد با اتهامهای امنیتی
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پدرام هادیپور، پزشک و سبحان نوریان پرستار بیهوشی بیمارستان منتظری نجفآباد روز شنبه ۱۲ اردیبهشت به اتهامهای امنیتی بازداشت شدند. تصاویری که بعد از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دیماه از بیمارستان نجفآباد منتشر شد، پیکر خونین دهها نفر از جانباختگان را در بخشهای مختلف این بیمارستان نشان میداد.
خبرگزاری رویترز بهنقل از سه منبع آگاه گزارش داد که ارزیابیهای اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد مدت زمانی که جمهوری اسلامی برای ساخت یک سلاح هستهای نیاز دارد، از تابستان گذشته تغییری نکرده است.
در آن هنگام و پس از جنگ ۱۲روزه تحلیلگران برآورد کرده بودند حمله آمریکا و اسرائیل این جدول زمانی را تا حدود یک سال به عقب رانده است.
بهگفته این منابع، ارزیابیها از برنامه هستهای تهران حتی پس از دو ماه جنگی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تا حدی با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هستهای آغاز کرد، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است.
حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که از ۹اسفند آغاز شد، عمدتا بر اهداف نظامی متعارف متمرکز بوده، هرچند اسرائیل شماری از تاسیسات مهم هستهای را هدف قرار داده است.
ثابت ماندن این جدول زمانی نشان میدهد که برای ایجاد اختلال جدی در برنامه هستهای تهران، احتمالا لازم است ذخایر باقیمانده اورانیوم با غنای بالا، نابود یا از ایران خارج شود.
تانکر ترکرز در ایکس نوشت: روایت رایج مبنی بر اینکه ذخایر نفت ایران بهزودی پر خواهد شد و تولید متوقف میشود، نادرست است. ایران در دولت اول ترامپ تولید خود را به کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد. جمهوری اسلامی میتواند کل این میزان نفت را فقط برای مصرف داخلی پالایش کند.
تانکر ترکرز گفت: صادرات نفت ایران افت کرده است و تولید کاهش خواهد یافت، اما حتی اگر فرض شود صادرات به صفر برسد، تولید همچنان میتواند در سطح ۱.۸ تا ۲ میلیون بشکه در روز حفظ شود.
به گفته این وبسایت ردیابی نفتکشها، یکی از عوامل تعیینکننده این است که آیا حکومت ایران میتواند به فضای ذخیرهسازی شناور بیشتری در قالب نفتکشهای مازاد دست یابد یا نه.
تانکر ترکرز افزود: اگر این نفتکشها بتوانند از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا عبور کنند، در این صورت نرخ کاهش تولید چندان سریع نخواهد بود.
ترامپ در گفتوگو با کانال خبری سلم با اشاره به تبلیغات کذب جمهوری اسلامی درباره مذاکرات با آمریکا گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی وقتی با من صحبت میکنند، بسیار متفاوت از زمانی حرف میزنند که با رسانهها یا تلویزیون صحبت میکنند. تفاوت زیادی دارد. تبلیغات آنها وحشتناک است.»
او در ادامه گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند توافق کنند و در حال گفتوگو هستند، اما هرگونه گفتوگو با من را انکار کردهاند. فکر میکنم در تبلیغات مهارت دارند، اما آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، پدافند هوایی ندارند، هیچ ندارند.»
ترامپ تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
او با اشاره به کشته شدن مقامات و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی گفت: «ما تیم اول آنها را از کار انداختیم. تیم دوم آنها را از کار انداختیم. نیمی از تیم سوم آنها را هم از کار انداختیم. افراد زیادی به دنبال آن شغل نیستند، اما به نظر من آنها بسیار برتر از گروه اول هستند. گروه اول کاملا از کنترل خارج شده بود و کار نادرستی برای کشورشان انجام میداد. اما فکر میکنم باید ببینیم چه میشود.»
ترامپ به کانال خبری آمریکایی سلم گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی با مشکل روبهرو هستند، چون در موقعیتی قرار دارند که از جهات مختلف بسیار انفجاری است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی دیگر فضایی برای ذخیرهسازی ندارد. گفته میشود که ظرف دو هفته، وقتی درباره زمان صحبت میکنند، در دو هفته با یک انفجار طبیعی در نفت خود مواجه خواهند شد که بازیابی از آن را عملا ناممکن میکند. اما همانطور که گفتم، آنها با مشکلی در پیش رو مواجهاند، زیرا این وضعیت از جهات گوناگون بسیار انفجاری است.»
ترامپ گفت: وقتی استخراج نفت آنها در زیر زمین متوقف شود، تقریبا صد درصد موارد بهطور واقعی منفجر شود و هر آنچه اطرافش است را نابود کند. و دیگر هرگز نمیتوان آن نفت را بازیابی کرد.
او افزود: ایران شاید بتوان ۳۰ تا ۴۰ درصد نفت خود را بازگرداند، اما هرگز مانند وضعیتی که اکنون دارد نخواهد بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آسیب بزرگی به سامانه نفتی یک کشور وارد میکند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده تنش بیسابقه میان دولت و فرماندهان نظامی، از جمله فرمانده سپاه است. طبق این اطلاعات، پزشکیان رویکرد سپاه در تشدید تنش با کشورهای منطقه را «جنون» نامیده و خواستار ملاقات فوری با مجتبی خامنهای برای توقف حملات به کشورهای منطقه شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی، فرمانده سپاه ، خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملاً «غیرمسئولانه» توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را «جنون» نامیده و درباره پیامدهای جبرانناپذیر آن هشدار داده است.
در پی وخامت اوضاع و احتمال ورود مجدد کشور به جنگ، مسعود پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مجتبی خامنهای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند.
طبق اطلاعات دریافتی، پزشکیان قصد دارد در نشست با مجتبی خامنهای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتشبس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجیهای بینالمللی را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند.
منابع نزدیک به نهاد ریاستجمهوری به ایراناینترنشنال گفتهاند که پزشکیان به شدت نگران واکنشهای احتمالی بینالمللی است و بر این باور است که کشور به هیچ عنوان توانایی ورود به یک جنگ تمامعیار و جدید را ندارد.
بر اساس اطلاعات رسیده، پزشکیان هشدار داده است که تداوم این حملات خودسرانه، حملات متقابل سنگین آمریکا به تأسیسات حیاتی انرژی و زیرساختهای اقتصادی ایران را به دنبال خواهد داشت؛ اتفاقی که به گفته او منجر به ویرانی کامل کشور و فروپاشی غیرقابل بازگشت معیشت مردم خواهد شد.
این بنبست سیاسی در حالی رخ میدهد که ناظران معتقدند مدیریت دوگانه در میدان جنگ، جمهوری اسلامی را در آستانه یک انتحار نظامی قرار داده است.