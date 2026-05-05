هگست: از هر راه ممکن، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را به دست خواهیم آورد
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری بر لزوم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد و گفت: «از هر راه ممکن، غبار هستهای ایران را به دست خواهیم آورد.»
مقامهای آمریکایی از اصطلاح «غبار هستهای» برای اشاره به ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی استفاده میکنند.
در ادامه این نشست، یکی از خبرنگاران با اشاره به اظهارات پیشین دونالد ترامپ مبنی بر اینکه مردم ایران برای کنار زدن حکومت آماده باشند، از هگست پرسید سرنوشت این وعده چه خواهد شد.
وزیر جنگ آمریکا پاسخ داد: «ترامپ از هیچچیزی دست نکشیده است. ما دست بالا را داریم و همه برگها در دستان ترامپ است.»
هگست همچنین گفت که هدف عملیات کنونی در تنگه هرمز ملتسازی نیست، اما مردم ایران میتوانند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. او افزود: «رها شدن از ستم این حکومت کاری سخت است که مردم ایران باید انجام دهند.»
او تاکید کرد ترامپ این جنگ را بر اساس سیاست «اول امریکا» رهبری کرده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در پاسخ به اینکه آیا قایقهای جمهوری اسلامی تهدیدی جدی به حساب میآیند، گفت: «هر تهدیدی جدی است. ما همه تهدیدها را جدی میگیریم. قایقهای کوچک تنها دارایی باقیمانده آنهاست.»
او افزود: «راهبرد ما استفاده از تکنولوژی لیزری است و در حال حاضر هر چیزی به کشتیهای ما نزدیک شود، صرفنظر از اینکه چه چیزی باشد، آن را از میان برمیداریم.»
او ادامه داد قایقهای سپاه معمولا به «مسلسل یا موشکهای کوچک» مجهز هستند.
وزیر جنگ آمریکا از ادامه آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن خبر داد و اضافه کرد: «ما ایران را تشویق میکنیم که محتاط باشد تا درگیریها افزایش پیدا نکند.»
دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی با ایجاد مانع در تنگه هرمز، دست به «باجگیری» از جهان زده است.
او گفت حکومت ایران به رهبری سپاه پاسداران میکوشد کل اقتصاد جهان را «به گروگان بگیرد».
کین افزود: «جهان بیش از آمریکا به این آبراه نیاز دارد و جامعه جهانی نیز باید مسئولیتپذیر باشد.»
او ادامه داد: «نیروهای ما تهدیدهای جمهوری اسلامی را شناسایی میکنند و از بین برمیدارند، از جمله قایقهای کوچک تندرو. بیش از ۵۰ هزار نیرو برای تثبیت برتری ما در منطقه مستقر هستند. در صورت صدور دستور، نیروهای ما آماده از سرگیری درگیریها هستند.»
رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی از زمان برقراری آتشبس، ۹ بار به کشتیهای تجاری شلیک کرده و دو نفتکش را نیز توقیف کرده است، اما این اقدامات «پایینتر از حد شکستن آتشبس بوده است».
آتشبس شکننده در خاورمیانه زیر فشار تازه قرار گرفته است. آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس درگیر تبادل آتش شدهاند و رقابت برای کنترل تنگه هرمز شدت گرفته است. همزمان، گزارشهایی از آتشسوزیها و اختلال در کشتیرانی منتشر شده و تلاشهای دیپلماتیک نیز به بنبست خورده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت در شبکههای اجتماعی نوشت که «نقض آتشبس» چهار هفتهای از سوی آمریکا و متحدانش، امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی از این آبراه حیاتی را به خطر انداخته است.
او افزود: «میدانیم ادامه این وضعیت برای آمریکا غیرقابل تحمل است، در حالی که ما هنوز حتی شروع نکردهایم.»
ارتش آمریکا اعلام کرد ۱۴ اردیبهشت شش قایق تندروی ایرانی، بههمراه موشکهای کروز و پهپادها را منهدم کرده است. اقدامی که پس از اعزام ناوهای آمریکایی برای اسکورت نفتکشهای گرفتار در قالب طرحی موسوم به «پروژه آزادی» انجام شد.
عبور از تنگه هرمز که مسیر بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و کالاهاست، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ عملا مختل شده و این وضعیت باعث افزایش قیمتها در بازارهای جهانی شده است.
در همین حال، چند کشتی تجاری از وقوع انفجار یا آتشسوزی در خلیج فارس خبر دادند و یک پایانه نفتی در امارات متحده عربی که میزبان یک پایگاه بزرگ نظامی آمریکاست، بر اثر حملات موشکی جمهوری اسلامی دچار حریق شد.
کره جنوبی اعلام کرد یکی از کشتیهایش در تنگه هرمز دچار انفجار و آتشسوزی در موتورخانه شده، اما کسی آسیب ندیده است.
هنوز مشخص نیست این حادثه ناشی از حمله بوده یا نه.
همزمان، سازمان امنیت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن دو کشتی در نزدیکی سواحل امارات خبر داد و شرکت نفتی ایدیاناوسی (ADNOC) نیز اعلام کرد یکی از نفتکشهای خالیاش هدف پهپادهای ایرانی قرار گرفته است.
گسترش تنش به سواحل امارات
جمهوری اسلامی نقشهای منتشر کرده است که نشان میدهد دامنه کنترل دریایی خود را فراتر از تنگه هرمز و به بخشهایی از سواحل امارات گسترش داده است.
پس از حملات پهپادی و موشکی به خاک امارات، از جمله آتشسوزی در بندر فجیره، ابوظبی این اقدامات را «تشدید جدی تنش» خواند و اعلام کرد حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میداند.
این نقشه شامل فجیره و بندر خورفکان است؛ دو بندری که امارات از آنها برای دور زدن تنگه هرمز استفاده میکند.
کنترل این مسیرها میتواند بهمعنای محاصره تقریبا کامل دریایی امارات باشد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حملات به امارات در پاسخ به «ماجراجویی نظامی آمریکا» انجام شده است.
انور قرقاش، مشاور ریاست امارات، گفت کشورش پیامهای حمایتی از متحدان دریافت کرده که نشان میدهد تهران مسئول تشدید بحران در خلیج فارس است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشستی خبری اعلام کرد هدف از «پروژه آزادی»، محافظت از کشتیرانی در برابر حملات جمهوری اسلامی است.
او گفت حکومت ایران برای مدت طولانی به کشتیهای مختلف شلیک کرده و این یک «اخاذی بینالمللی» است.
هگست ادامه داد: «کشتیهای آمریکایی به سلامت از این مسیر عبور کردهاند. اکنون تنگه [هرمز] باز است و مقامهای ایران شرمسار شدهاند.»
وزیر جنگ آمریکا افزود: «ما بهعنوان یک هدیه به همه مردم جهان، یک گنبد دفاعی بر فراز خلیج فارس ایجاد کردهایم. تلاش ما این است که کنترل غیرقانونی ایران بر تنگه را متوقف کنیم. این آبراه به ایران تعلق ندارد.»
هگست خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داد: «اگه به نیروهای ما شلیک کنید، با قدرت با شما برخورد خواهیم کرد.»