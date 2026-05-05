سیانان از هماهنگی اسرائیل و آمریکا برای حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی خبر داد
سیانان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در حال هماهنگی با آمریکا بهمنظور آمادهسازی جهت دور دیگری از حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی است.
به گزارش سیانان، این حملات بر زیرساختهای انرژی و ترور هدفمند مقامهای ارشد حکومت ایران متمرکز خواهد بود.
این منبع گفت هدف این حملات اعمال فشار بر تهران برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات خواهد بود.
او تاکید کرد تصمیمگیری نهایی برای ازسرگیری درگیریها بر عهده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا خواهد بود.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر نشستهای امنیتی محرمانه برگزار کرده و به وزیران خود دستور داده است در برابر تحولات، سکوت پیشه کنند.