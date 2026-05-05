وزارت امور خارجه لبنان با انتشار بیانیه‌ای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را «غیرقابل قبول» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «این اقدامات نقض آشکار حاکمیت یک کشور برادر و نقض حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شود و تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه به شمار می‌آید.»

وزارت خارجه لبنان افزود بیروت از «حق مشروع» امارات برای دفاع از قلمرو خود و تضمین امنیت ساکنان آن حمایت می‌کند.