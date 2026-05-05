کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد نشانه‌های افزایش تورم از هم‌اکنون دیده می‌شود و در صورت تداوم مناقشه خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ و رسیدن قیمت نفت به حدود ۱۲۵ دلار در هر بشکه، اقتصاد جهانی ممکن است با شرایطی به‌مراتب وخیم‌تر روبه‌رو شود.

او اعلام کرد در چنین شرایطی، «سناریوی مرجع» این نهاد دیگر قابل تحقق نخواهد بود. بر اساس این سناریو، فرض بر این بود که درگیری‌ها کوتاه‌مدت باشند، رشد اقتصادی جهان با اندکی کاهش به ۳.۱ درصد برسد و تورم تا ۴.۴ درصد افزایش یابد.