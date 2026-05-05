در آن هنگام و پس از جنگ ۱۲روزه تحلیلگران برآورد کرده بودند حمله آمریکا و اسرائیل این جدول زمانی را تا حدود یک سال به عقب رانده است.

به‌گفته این منابع، ارزیابی‌ها از برنامه هسته‌ای تهران حتی پس از دو ماه جنگی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تا حدی با هدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای آغاز کرد، در مجموع بدون تغییر باقی مانده است.

حملات اخیر آمریکا و اسرائیل که از ۹اسفند آغاز شد، عمدتا بر اهداف نظامی متعارف متمرکز بوده، هرچند اسرائیل شماری از تاسیسات مهم هسته‌ای را هدف قرار داده است.

ثابت ماندن این جدول زمانی نشان می‌دهد که برای ایجاد اختلال جدی در برنامه هسته‌ای تهران، احتمالا لازم است ذخایر باقی‌مانده اورانیوم با غنای بالا، نابود یا از ایران خارج شود.