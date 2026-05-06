اگرچه گل جرمی دوکو در دقیقه ۹۷ بازی را به تساوی کشاند، اما حقیقت تلخ این است که اکنون یک دست آرسنال روی جام قهرمانی لیگ برتر قرار دارد.

منچسترسیتی پیش از سوت آغاز بازی، با دو بازی کمتر و ۶ امتیاز اختلاف نسبت به آرسنال ۷۶ امتیازی، امید داشت که با پیروزی‌های متوالی فشار را بر صدرنشین حفظ کند.

پپ که پیش از این سه بار در نبردهای میلی‌متری پیروز شد، این بار با موانع سختی روبه‌رو است.

تیم میهمان با وجود بازگشت ستارگانی چون ارلینگ هالند، برناردو سیلوا و دوناروما به ترکیب اصلی، در نیمه اول فاقد خلاقیت لازم بود.

هرچند جرمی دوکو در دقیقه ۴۲ گل اول را به ثمر رساند، اما این برتری دوام نداشت. اشتباه فاحش مارک گوئهی در پاس رو به عقب، توپ را به تیرنو باری هدیه داد تا بازی مساوی شود.

در ادامه، شوک بزرگ با گل‌های جیک اوبراین و گل دوم باری وارد شد تا ورزشگاه به مرز انفجار برسد.

آرسنال حالا با خیالی آسوده‌تر به هفته‌های پایانی نگاه می‌کند. با توجه به فرم عالی شاگردان آرتتا و پیروزی اخیر مقابل فولام، آن‌ها تنها به پیروزی در دیدارهای باقی‌مانده نیاز دارند تا به انتظار ۲۲ ساله خود پایان دهند.

با این تساوی، سیتی حتی با پیروزی در تمام بازی‌ها، تنها به لطف تفاضل گل شانس قهرمانی خواهد داشت.

سیتی روز شنبه میزبان برنتفورد است؛ پیروزی در آن دیدار شاید فاصله را موقتا کم کند، اما همان‌طور که از چهره مستاصل گواردیولا پیدا بود، حالا توپ در زمین آرسنال است.