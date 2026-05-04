یک نماینده مجلس: اگر بخواهیم از بمب اتم استفاده کنیم، ضعیفشده و برای اهداف نظامی است
حسن نتاج صلحدار، نماینده بابل در مجلس، گفت: «ما بمب اتم نداریم و نمیخواهیم علیه مردم استفاده کنیم. اما اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد و بخواهیم از آن استفاده کنیم، استفاده نظامی و در حد ضعیفشده برای اقدامات نظامی است.»
او افزود: «ما خوشحال میشویم آمریکا شروط ما را نپذیرد... برای مذاکره، آمریکا باید مقابل ما زانو بزند.»
در جریان جنگی که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، گروه حزبالله برای تغییر وضعیت خود در برابر اسرائیل، هزینهای سنگین پرداخت. از اشغال بخشی از جنوب لبنان و آوارگی صدها هزار نفر از حامیانش، تا کشته شدن هزاران نیرویش.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت در گزارشی نوشت که اقدامات حزبالله، پیامدهای سیاسی قابل توجهی نیز به همراه داشته است: در بیروت، مخالفتها با وضعیت حزبالله بهعنوان یک گروه مسلح تشدید شد.
رقیبان داخلی، این گروه را عامل قرار گرفتن لبنان در معرض جنگهای مکرر با اسرائیل میدانند.
فروردین ۱۴۰۵، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته، وارد گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل شد. تصمیمی که حزبالله بهشدت با آن مخالفت کرد.