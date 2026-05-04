یک شهروند: ماهانه ۳۰ میلیون اجاره مغازه میدهم، اما ۳ میلیون هم درآمد ندارم
یک شهروند با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال گفت: «از کسبه موبایلفروشی در تبریز هستم. ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره مغازه میدهم، ولی سه میلیون هم درآمد ندارم.»
شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از وخامت وضعیت اقتصادی در کشور انتقاد کردند. در ادامه، گزیدهای از این پیامها آمده است:
- «از نجفآباد اصفهان پیام میفرستم. توسط پزشک متخصص ویزیت شدم. خدا به پزشک خیر بده، هزینه ویزیت رو کمتر از باقی متخصصین گرفتند. داروهام ۳ قلم بودند. هزینهاش شد ۱.۵ میلیون. کاش تکلیف مردم زودتر مشخص میشد.»
- «از آذربایجان شرقی پیام میدهم. گرانی شدید مرغ، گوشت، پلاستیک و دارو... قیمت یک پاکت چیپس به ۸۰ هزار تومان رسیده و خانوادهها یک تکه ران مرغ را بین ۴ نفر تقسیم میکنند.»
- «الان یک فیله مرغ شده کیلویی تقریبا ۹۰۰ هزار تومن؛ تخم مرغ شونهای ۷۰۰هزار تومن. با این وضعیت دیگه نمیشه.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی با اشاره به فعالیت برخی بلاگرها در شبکههای اجتماعی گفت: «با زحمت به اینترنت وصل شدم و میبینم از ما بهتران وصل و در حال تولید محتوا هستند، ولی انگار نه انگار که گرانی بیداد میکند.»
او اضافه کرد: «شرم بر کسانی که از فقر مردم نمیگویند.»
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود خرید سیمکارت «پرو»، همچنان در دسترسی به اینترنت با اختلال شدید روبهرو است.
او افزود: «من ۲ گیگ پرو را مصرف کردم و بعد از آن حتی دیوار و سایتهای دیگر را هم باز نکرد. این واقعا کلاهبرداری در سطوح بالاست.»
یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال از شهروندان میخواهد که «سیمکارت پرو» را نخرند.
او میگوید ارائه اینترنت طبقاتی به این معنی است که «حق داشتن اینترنت فقط برای وکیل و پزشک است و من بچه کشاورز حق ندارم اینترنت داشته باشم.»
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال از شرایط دریافت سیمکارت پرو گفته است.
او اشاره کرد که به خاطر داشتن پرونده در سپاه پاسداران، از دریافت این نوع سیمکارت حکومتی منع شده است.
سیمکارت پرو ارائهدهنده اینترنتی با فیلترهای کمتر است که آن را اینترنت طبقاتی میدانند.