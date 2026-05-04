نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اعلام کرد: «امارات متحده عربی، متحد راهبردی ما، به‌تازگی از سوی ایران هدف حمله قرار گرفته است، این اقدام در عمل اعلامِ ازسرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است.»

بنت افزود: «این ائتلاف منطقه‌ای برای امنیت ما و شرکای میانه‌رو در خاورمیانه و خلیج فارس حیاتی است، جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی علیه امنیت جهانی است و ما در کنار متحد خود ایستاده‌ایم.»