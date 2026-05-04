در ادامه لفاظی‌های مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع مطلع» نوشت: «ایران برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و آمریکایی‌ها می‌دانند که ایران اجازه قلدری به ترامپ و نیروهای آمریکایی نخواهد داد.»

او افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «همچون جنگ ۴۰ روزه اجازه‌ عبور به نیروهای رزمی آمریکایی نخواهند داد» و «هرگونه تردد در تنگه هرمز» منوط به «مجوز» نیروهای حکومت ایران است.

او افزود جمهوری اسلامی «علاوه بر شلیک به سمت شناورهای رزمی آمریکا، سناریوهای دیگری نیز تدارک دیده است که در صورت نیاز به آن اقدام خواهد کرد».

در گزارش تسنیم به نام این منبع آگاه اشاره‌ای نشده‌ای است.