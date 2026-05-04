آمریکا کشتی توسکا و خدمهاش را برای بازگشت به ایران به پاکستان منتقل کرد
شبکه خبری ایبیسی به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد کشتی ایرانی توسکا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود، به همراه خدمهاش به منظور بازگرداندن به ایران، به پاکستان منتقل شده است.
تیم هاوکینز گفت: «امروز، نیروهای آمریکایی انتقال ۲۲ خدمه کشتی توسکا به پاکستان را برای بازگرداندن به کشورشان تکمیل کردند. شش مسافر دیگر نیز هفته گذشته برای بازگرداندن به کشورشان به یک کشور منطقهای منتقل شده بودند.»
رسانههای دولتی در ایران این شش نفر را به عنوان اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند.
هاوکینز گفت: «پس از آنکه کشتی توسکا ماه گذشته هنگام تلاش برای نقض محاصره دریایی ایالات متحده علیه ایران توقیف و مصادره شد، در حال حاضر به مالکیت اصلی خود بازگردانده میشود.»