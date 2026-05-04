ابراهیم دولتآبادی، یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، اعدام شد
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام ابراهیم دولتآبادی، مهدی رسولی و محمدرضا میری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در مشهد، خبر داد.
پیشتر سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داده بود که دولتآبادی هفتم اردیبهشت توسط در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
قوه قضاییه اتهامات وی را «محاربه» و «لیدری تظاهرات دیماه» عنوان کرده بود.
دولتآبادی، ورزشکار و پدر دو فرزند ۹ و ۱۴ ساله، در جریان اعتراضات دیماه در میدان طبرسی مشهد بازداشت شده بود.
رسولی و میری در پروندهای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی، به اعدام محکوم شده بودند.
خبرگزاری قوه قضاییه به زمان اعدام این سه زندانی سیاسی اشاره نکرده اما سایت حقوق بشری هرانا زمان اعدام رسولی و میری را یکشنبه اعلام کرده است.