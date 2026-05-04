بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی شرکت کشتیرانی کرهای اچامام اعلام کرد آتشسوزی در یک کشتی فلهبر متعلق به این شرکت رخ داده است و هنوز مشخص نیست که این آتشسوزی ناشی از حمله بوده یا بر اثر عوامل داخلی ایجاد شده است.
وزارت امور دریایی کره جنوبی اعلام کرد انفجاری در موتورخانه یک کشتی کرهای رخ داده است.
پیشتر کره جنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی گزارشهایی است که میگویند یک کشتی با پرچم این کشور در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.
یک مقام دولت سئول به خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعلام کرد بر اساس گزارشهای اولیه، هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است، اما دولت در حال «راستیآزمایی و بررسی دقیق واقعیتها» است.
چهارشنبهشب، آلیانتسآرنا میزبان نبردی میان بهترین تیمهای حالحاضر فوتبال جهان است. بایرنمونیخ در حالی به مصاف پاریسنژرمن میرود که شکست ۵-۴ بازی رفت در نیمهنهایی لیگ قهرمانان را در کارنامه دارد.
چشم هواداران بایرن، به ساقهای سه مردی نهفته است که در این فصل، مفهوم خط حمله را در فوتبال اروپا بازتعریف کردهاند.
بایرن تحت هدایت وینسنت کمپانی، با تکیه بر نبوغ هری کین، سرعت لوئیز دیاز و خلاقیت مایکل اولیسه، به رکوردی دست یافته که پیش از این تنها در قلمرو غولهای لالیگا بود.
این سه نفر با عبور از مرز ۱۰۰ گل زده در تمامی رقابتهای این فصل، نخستین مثلث هجومی در قرن ۲۱ هستند که خارج از لیگ اسپانیا به این عدد دست مییابند.
آمادگی انفرادی این بازیکنان خیرهکننده است؛ هری کین در یک فصل رویایی، آمار ۵۴ گل را ثبت کرده و خود را در قامت مدعی اصلی جوایز جهانی قرار داده است.
در کنار او، لوئیز دیاز که با مبلغ ۷۰ میلیون یورو از لیورپول به مونیخ آمد، با تاثیرگذاری مستقیم روی ۳۷ گل شامل ۲۲ گل و ۱۵ پاس گل، بهترین فصل دوران حرفهای خود را سپری میکند.
ضلع سوم این مثلث، مایکل اولیسه، با ۱۸ پاس گل، برترین پاسور در میان پنج لیگ معتبر اروپایی است و با ارسالهای دقیق و مهندسیشده، موتور محرک حملات باواریاییها محسوب میشود.
شاگردان کمپانی با این آمار نهتنها رکورد سال ۱۹۷۲ بایرنِ گرد مولر را شکستهاند، بلکه حتی از آمار تیم فاتح سهگانه ۲۰۲۰ با حضور لواندوفسکی نیز پیشی گرفتهاند.
آنچه این مثلث را مهارناپذیر میکند، مکمل بودن تواناییهای فنی آنهاست.
هری کین به قول لوتار ماتئوس، پست مهاجم نوک را بازتعریف کرده است؛ او با عقبنشینی به میانه زمین و ارسال پاسهای بلند، طراح اصلی حملات است. مایکل اولیسه با نفوذ از سمت راست و حرکت به داخل، فضای لازم را برای استارتهای انفجاری لوئیز دیاز فراهم میکند.
دیاز با غریزه بالای گلزنی و فرارهای عمقی، بعد جدیدی به ضدحملات بایرن داده است، بهطوری که تیم کمپانی اکنون خطرناکترین تیم آلمان در گذار از دفاع به حمله است.
چهارشنبهشب، تمام چشمها به این مثلث دوخته شده تا مشخص شود آیا این تیم میتواند سد دفاعی پاریسیها را بشکند و راهی فینال شود یا خیر.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به فاکسنیوز گفت ایالات متحده در حال باز کردن تنگه هرمز است و جمهوری اسلامی کنترل این تنگه را در اختیار ندارند. او افزود که آمریکا تنها در صورتی شلیک میکند که ابتدا به سوی نیروهای این کشور شلیک شود.
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: «اکنون زمان مناسبی است که شرکای بینالمللی فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند.» او خطاب به مصرفکنندگان آمریکایی تاکید کرد: «کمک امروز در راه است».
وزیر خزانهداری آمریکا گفت واشینگتن بررسی خواهد کرد که آیا چین دیپلماسی خود با ایران را تقویت میکند تا تهران را به بازگشایی تنگه هرمز ترغیب کند یا نه.
بسنت گفت که از چین خواهد خواست به آمریکا بپیوندد و از بازگشایی این تنگه حمایت کند.